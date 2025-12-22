Cornejo confirmó que dos empresas buscan gestionar el Aconcagua Arena: deben invertir 5 millones de dólares

image

Quiénes son los que pujan por concesionar el Aconcagua Arena y qué ofrecen

Según confirmó el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, de quien depende ese estadio cubierto, entre los oferentes está una empresa mendocina y otra especializada en eventos culturales y deportivos: "Son empresas que se asociaron con otras para presentarse a la licitación, entre ellos está el Grupo Broda SA, de la familia Barbera, y en la otra oferta aparece Perfecta Producciones, en donde está la productora Fénix, que tiene base en Buenos Aires y con presencia en otros países como es Chile", puntualizó.

tenis de mesa-wtt-aconcagua arena-02.jpg Uno de los eventos que se hizo en el Aconcagua Arena este año fue el de tenis de mesa.

En la oferta que debieron presentar esas empresas debía aparecer como mínimo una inversión de unos 5 millones de dólares que es lo que exigía el Gobierno para mejorar la sonorización del Aconcagua Arena y para incorporar un sistema de frío/ calor que hoy no tiene.

"Esa es una inversión que el Estado no puede hacer y por eso apostamos a que lo haga el privado que pretende quedarse con la concesión", apuntó Chiapetta.

Copia de 0S7A5392.jpg La banda Q`Lokura se presentó en julio pasado en el estadio Aconcagua Arena.

Si bien esa concesión es por 20 años y el Gobierno pretende que tenga al menos 200 fechas anuales, en las condiciones el Estado puso que se reserva 6 fechas anuales para eventos que pueden no ser rentables, pero que la subsecretaría de Deportes tiene la obligación de fomentar como es el caso de deportes amateurs.

"Fue un mal proyecto sin planificación"

En medio de sus posteos, Cornejo no se privó de marcar que el estadio Aconcagua Arena "fue un mal proyecto al inicio, sin planificación, que ni siquiera había pagado el Gobierno anterior".

Esa falta de planificación y algunos otros desperfectos con los que se gestó ese estadio son los argumentos que tienen en el Gobierno para avanzar con una concesión que no sólo invierta en mejorar las condiciones edilicias y de uso del lugar, sino que también le genere una agenda de eventos que hoy no tiene.