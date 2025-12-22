Alfredo Cornejo confirmó este lunes que dos empresas se presentaron como oferentes para tomar la concesión del estadio Aconcagua Arena y remarcó que presentaron planes de inversión para jerarquizar ese espacio. La concesión por la que pelean es por 20 años.
Cornejo confirmó que dos empresas buscan gestionar el Aconcagua Arena: deben invertir 5 millones de dólares
Son una empresa mendocina y otra especializada en eventos culturales. El Gobierno pretende que tenga al menos 200 fechas anuales: en el 2025 tuvo sólo 30
"Creemos que una gestión privada profesional permitirá que el Arena funcione de manera sostenida durante todo el año, con el objetivo de alcanzar cerca de 200 fechas anuales", proyectó el gobernador en sus posteos en las redes sociales. Es claro que el Gobierno pretende dinamizar ese estadio estatal que en el 2025 sólo tuvo 30 eventos, entre culturales y deportivos.
Tanto es así que Cornejo insistió en que esa reactivación impactará de lleno en el sector turístico, en la hotelería y la gastronomía mendocina.
Quiénes son los que pujan por concesionar el Aconcagua Arena y qué ofrecen
Según confirmó el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, de quien depende ese estadio cubierto, entre los oferentes está una empresa mendocina y otra especializada en eventos culturales y deportivos: "Son empresas que se asociaron con otras para presentarse a la licitación, entre ellos está el Grupo Broda SA, de la familia Barbera, y en la otra oferta aparece Perfecta Producciones, en donde está la productora Fénix, que tiene base en Buenos Aires y con presencia en otros países como es Chile", puntualizó.
En la oferta que debieron presentar esas empresas debía aparecer como mínimo una inversión de unos 5 millones de dólares que es lo que exigía el Gobierno para mejorar la sonorización del Aconcagua Arena y para incorporar un sistema de frío/ calor que hoy no tiene.
"Esa es una inversión que el Estado no puede hacer y por eso apostamos a que lo haga el privado que pretende quedarse con la concesión", apuntó Chiapetta.
Si bien esa concesión es por 20 años y el Gobierno pretende que tenga al menos 200 fechas anuales, en las condiciones el Estado puso que se reserva 6 fechas anuales para eventos que pueden no ser rentables, pero que la subsecretaría de Deportes tiene la obligación de fomentar como es el caso de deportes amateurs.
"Fue un mal proyecto sin planificación"
En medio de sus posteos, Cornejo no se privó de marcar que el estadio Aconcagua Arena "fue un mal proyecto al inicio, sin planificación, que ni siquiera había pagado el Gobierno anterior".
Esa falta de planificación y algunos otros desperfectos con los que se gestó ese estadio son los argumentos que tienen en el Gobierno para avanzar con una concesión que no sólo invierta en mejorar las condiciones edilicias y de uso del lugar, sino que también le genere una agenda de eventos que hoy no tiene.