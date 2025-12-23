Carolina Píparo fue nombrada en el directorio del Banco Nación

piparo vuelve a la libertad avanza milei.webp

Píparo fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y anteriormente se desempeñó como diputada provincial por Cambiemos. Además, ocupó cargos vinculados a la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.

Los cambios consolidan la influencia del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una de las áreas clave del sistema financiero estatal.

La salida de Tillard y el reordenamiento político

La renuncia de Daniel Tillard se inscribe en una serie de movimientos impulsados por el presidente Milei para alinear áreas sensibles del Estado con la estrategia política del oficialismo. Tillard mantenía vínculos con el peronismo cordobés referenciado en el exgobernador Juan Schiaretti.

Desde la Casa Rosada destacaron que la designación de Wasserman apunta a garantizar la continuidad del rumbo iniciado durante la actual gestión. En un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que “el banco volvió a trabajar de banco”, en alusión al giro hacia el crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento al sector público.