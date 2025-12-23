El Gobierno nacional formalizó cambios en la conducción del Banco Nación, con una renovación en la cúpula de la entidad que incluyó la designación de Darío Wasserman como presidente y el ingreso de Carolina Píparo al directorio.
Carolina Píparo fue nombrada en el directorio del Banco Nación
Darío Wasserman es el nuevo presidente del Banco Nación. Los cambios refuerzan el alineamiento del banco estatal con la estrategia de Javier Milei
Wasserman reemplaza a Daniel Tillard, cuya salida se hizo efectiva el pasado 17 de diciembre. La decisión quedó establecida en el Decreto 903/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial.
También se oficializó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación, luego de aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal. Con esta designación, Píparo dejó su banca como diputada nacional en la Cámara de Diputados.
Píparo fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y anteriormente se desempeñó como diputada provincial por Cambiemos. Además, ocupó cargos vinculados a la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.
Los cambios consolidan la influencia del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una de las áreas clave del sistema financiero estatal.
La salida de Tillard y el reordenamiento político
La renuncia de Daniel Tillard se inscribe en una serie de movimientos impulsados por el presidente Milei para alinear áreas sensibles del Estado con la estrategia política del oficialismo. Tillard mantenía vínculos con el peronismo cordobés referenciado en el exgobernador Juan Schiaretti.
Desde la Casa Rosada destacaron que la designación de Wasserman apunta a garantizar la continuidad del rumbo iniciado durante la actual gestión. En un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que “el banco volvió a trabajar de banco”, en alusión al giro hacia el crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento al sector público.