Empresa dominicana avisó que por semana hará 3 vuelos directos entre Mendoza y Punta Cana con 25% de descuento

gabriela testa, directiva de arajet y alfredo cornejo La directora del Emetur, Gabriela Testa; la representante de Arajet, Mercedes Martínez y el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Más conexiones aéreas internacionales

La semana pasada se habían anunciado dos frecuencias semanales adicionales entre Mendoza y Río de Janeiro, operadas por Gol, durante enero y marzo del año próximo.

Alfredo Cornejo señaló que la incorporación de nuevos vuelos internacionales constituye “un mensaje positivo para la economía de Mendoza”.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo puso en valor el crecimiento sostenido de la conectividad aérea de la provincia y señaló que "Mendoza se consolida como uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país, al ubicarse detrás de Buenos Aires y Córdoba y alcanzar cerca de 200 vuelos semanales entre servicios nacionales e internacionales".

punta cana Habrpa vuelos directos a Punta Cana, desde Mendoza, a partir de mayo. Foto: Arajet

Arajet es una compañía joven, de bajo costo y con una flota moderna que comenzará a operar en Mendoza con un vuelo de aproximadamente siete horas. Esta nueva ruta permitirá la llegada de visitantes no solo desde República Dominicana, sino también desde distintos puntos de América del Norte, a partir del esquema de hub que funciona en Punta Cana, con una lógica similar a la de Panamá por su ubicación estratégica en Centroamérica

Mercedes Martínez, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la aerolínea, destacó que “desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra amplia red. Para celebrar este nuevo destino, lanzamos una promoción de hasta 25% de descuento en la tarifa base, utilizando el código ‘VamosMDZ’”.

El período de compra de la oferta será del 22 al 26 de diciembre y los boletos adquiridos podrán utilizarse entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027.