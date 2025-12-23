Este lunes fueron anunciadas nuevas conexiones aéreas entre la provincia y destinos internacionales. Es que compañía Arajet ofrecerá tres frecuencias semanales, de manera directa, entre Mendoza y Punta Cana.
Empresa dominicana avisó que por semana hará 3 vuelos directos entre Mendoza y Punta Cana con 25% de descuento
Arajet le informó al Gobierno que desde mayo ofrecerá 3 vuelos semanales entre Mendoza y Punta Cana
Desde la empresa destacaron que esta incorporación “amplía la conectividad aérea de nuestro país y enriquece la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea”.
El gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, recibieron a la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la Arajet, Mercedes Martínez, quien les explicó que el vuelo directo Mendoza-Punta Cana, con tres frecuencias semanales comenzará el 16 de mayo de 2026 y la aerolínea ofrecerá hasta 25% de descuento.
Más conexiones aéreas internacionales
La semana pasada se habían anunciado dos frecuencias semanales adicionales entre Mendoza y Río de Janeiro, operadas por Gol, durante enero y marzo del año próximo.
Alfredo Cornejo señaló que la incorporación de nuevos vuelos internacionales constituye “un mensaje positivo para la economía de Mendoza”.
La presidenta del Ente Mendoza Turismo puso en valor el crecimiento sostenido de la conectividad aérea de la provincia y señaló que "Mendoza se consolida como uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país, al ubicarse detrás de Buenos Aires y Córdoba y alcanzar cerca de 200 vuelos semanales entre servicios nacionales e internacionales".
Mercedes Martínez, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la aerolínea, destacó que “desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra amplia red. Para celebrar este nuevo destino, lanzamos una promoción de hasta 25% de descuento en la tarifa base, utilizando el código ‘VamosMDZ’”.
El período de compra de la oferta será del 22 al 26 de diciembre y los boletos adquiridos podrán utilizarse entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027.