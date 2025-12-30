Inicio Policiales Maipú
Un chico de 6 años sufrió una descarga en Maipú al tocar un cerco eléctrico

Bomberos Voluntarios de Maipú le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar mientras esperaban la llegada de la ambulancia

El niño de 6 años tocó el cercó eléctrico de una casa de Maipú, lo que le causó una fuerte descarga, según el parte policial.

Un chico de 6 años se electrocutó este martes por la tarde en Maipú luego de tocar un cerco eléctrico tras subir al techo de una casa. Bomberos Voluntarios de ese departamento le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de la ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, en Maipú. Una mujer alertó al 911 sobre la situación, solicitando de inmediato asistencia médica para el menor de edad, quien se había subido al techo de la vivienda para buscar una pelota.

Fue allí cuando recibió la descarga eléctrica que le dejó gravemente herido, de acuerdo a la información oficial.

ambulancia-sec.jpg (Imagen ilustrativa)
El niño fue trasladado grave desde Maipú hasta el hospital Notti para ser atendido luego de recibir una descarga eléctrica.

El chico permanece internado en terapia intensiva del Notti

El personal de la ambulancia constató que el chico presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución.

Por ello, fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde lograron estabilizarlo, y posteriormente derivado al Notti, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad de Investigaciones, de la Policía Científica y de la empresa prestataria del servicio eléctrico. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de jurisdicción.

