Un chico de 6 años sufrió una descarga en Maipú al tocar un cerco eléctrico

El incidente ocurrió alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, en Maipú. Una mujer alertó al 911 sobre la situación, solicitando de inmediato asistencia médica para el menor de edad, quien se había subido al techo de la vivienda para buscar una pelota.

Fue allí cuando recibió la descarga eléctrica que le dejó gravemente herido, de acuerdo a la información oficial.