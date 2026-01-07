El PJ de San Rafael salvó al concejal libertario que manejaba borracho en la Ciudad de Mendoza

Concejo Deliberante de San Rafael En la sesión del Concejo Deliberante de San Rafael, el bloque completo del PJ con sus 6 integrantes, votó en contra de iniciarle una causa de expulsión al concejal Martín Antolín. Fue interceptado manejando borracho con 1,15% de alcohol en sangre.

Llegado el momento de la votación, el bloque del PJ con sus 6 integrantes rechazó que avanzara la causa y el mismo Antolín -lógicamente- votó a favor suyo ya que en el reglamento de ese Concejo no hay norma que se lo impidiera.

En cambio, los 5 ediles radicales nucleados en el bloque de Cambia Mendoza, votaron para que se lo expulsara, pero no les alcanzó.

Diario UNO intentó conocer las razones de ese respaldo del PJ a Antolín y consultó tanto al presidente de ese Concejo Deliberante, Samuel Barcudi (PJ), como a Pamela Torres que preside la comisión de Legislación en donde se analizaba la creación de la comisión investigadora para el caso de Antolín, pero ninguno contestó.

"Esto ya está solucionado, yo pagué la multa"

Antes de la votación y haciendo uso de la posibilidad de defenderse, el mismo concejal Antolín argumentó por qué para él ese Concejo se había convertido en un tribunal de Justicia y por qué eso no tenía sentido alguno.

martin antolin concejal borracho partido libertario El concejal Martín Antolín, inteceptado mientras manejaba ebrio en Ciudad, fue salvado por el bloque del PJ que votó en contra de iniciarle una causa de expulsión.

"Yo creo que esto ya está solucionado. Siempre me ajusté a derecho, es más para el fuero Contravencional esto ya está terminado, yo pagué la multa y se terminó lo que tenía que pasar. Nos encontramos acá en una discusión que no tiene razón", marcó Antolín y le retrucó a los radicales que tenían doble vara para pedir su expulsión y no haberlo hecho con el concejal radical Miqueas Burgoa que atravesó una situación idéntica pero manejando en estado de ebriedad en General Alvear.

Es más, aseguró que el bloque radical tenía interés en que él renunciara "porque quien me sigue en la lista es de ellos (por el radicalismo). Entonces es obvio que si yo me voy ellos ganan una banca", argumentó.

Y concluyó: "Les duele que sea libertario real y opositor a los dos bloques".

Cómo fue la detención del concejal que manejaba ebrio y qué multa pagó

El último fin de semana largo de noviembre del año pasado, el concejal Martín Antolín fue interceptado por un control policial en la esquina de Arístides Villanueva y Belgrano de Ciudad. La Policía lo detuvo cuando manejaba un lujoso BMW blanco descapotable que no tenía patente.

BMW Arístides Villanueva Este BMW manejaba el concejal Martín Antolín cuando fue interceptado con 1,15% de alcohol en sangre.

Cuando lo detuvieron el edil llevaba una copa de vino en la mano y se le realizó el test de alcoholemia que arrojó que el edil conducía con1,15% gramos de alcohol en sangre, dos veces más de lo permitido.

En el momento se lo aprehendió y se le aplicó una multa grave, por lo que debió pagar $3.906.000 y más tarde, luego de que reconociera los hechos, Antolín fue condenado a 365 días de inhabilitación para conducir; y a realizar tres meses de tratamiento para no repetir la conducta y actividades con la organización Estrella Amarilla.