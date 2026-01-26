Inicio Economía Ministerio de Hacienda
Finanzas

El Gobierno fijó los instrumentos para rollear deuda y buscar más financiamiento

Tras el aval de la Legislatura, el Gobierno de Mendoza detalló los instrumentos para tomar nueva deuda y salió a contratar colocadores de servicios financieros

Por Redacción de UNO [email protected]
Víctor Fayad, con aval del gobernador Cornejo, avanza en la licitación de la nueva deuda. Imagen ilustrativa.

Mendoza dio un paso importante en la refinanciación de sus deudas. Mediante los decretos 11 y 95, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial activó un doble movimiento para emitir bonos por un valor de hasta $471.817.523.424 destinados a vencimientos fechados entre este año y 2031.

De este modo, el gobierno de Alfredo Cornejo definió y habilitó los instrumentos de deuda con los que podrá refinanciar pasivos y hasta financiar obras. Por otro lado, llamó a licitación para contratar bancos y agentes colocadores que ejecutarán el Programa Financiero 2026 que tiene en mente el ministro de Hacienda Víctor Fayad.

El ministro de Hacienda de Mendoza, V&iacute;ctor Fayad.

El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad.

Roll over: la reestructuración de la deuda

Tras el aval de la Legislatura, el decreto 11 faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a emitir y/o reestructurar títulos con la coparticipación de Nación como garantía y bajo ajuste CER (por inflación) en pesos, o a tasa variable (Badlar + margen); con tasa fija, o bien en dólares estadounidenses y bajo legislación extranjera.

Además, el decreto delega en Hacienda y Finanzas la aprobación de la documentación, la selección y contratación de participantes del proceso (colocadores, asesores, etcétera) y la posibilidad de instrumentar canjes, rescates y nuevas colocaciones según las oportunidades de mercado.

La baja del riesgo pa&iacute;s que ha conseguido el gobierno de Milei puede influir positivamente en la situaci&oacute;n financiera de Mendoza. Imagen ilustrativa.

La baja del riesgo país que ha conseguido el gobierno de Milei puede influir positivamente en la situación financiera de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El plan financiero de Mendoza

En paralelo, el decreto 95/2026 autoriza la licitación pública de servicios financieros para instrumentar el programa 2026.

Eso incluye la gestión en el mercado local y el internacional, con apertura de sobres prevista para el 24 de febrero a las 13.

De esta manera, queda marcada una hoja de ruta para los meses venideros, ya que la Provincia se otorga un marco para canjear y refinanciar deuda con instrumentos en CER, Badlar, tasa fija y U$S, apoyados en las mencionadas garantías de coparticipación y a la vez plantea con qué agentes y en qué plazas lo hará, ya sea en dólares o en pesos.

El objetivo es, en suma, "rollear" deuda y ver si se consiguen mejores condiciones, en un contexto donde Mendoza y el país ven algunas señales positivas dentro del mercado, con posibilidad de que una baja sostenida en el riesgo país abra puertas al financiamiento internacional.

