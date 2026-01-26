El Gobierno fijó los instrumentos para rollear deuda y buscar más financiamiento

Además, el decreto delega en Hacienda y Finanzas la aprobación de la documentación, la selección y contratación de participantes del proceso (colocadores, asesores, etcétera) y la posibilidad de instrumentar canjes, rescates y nuevas colocaciones según las oportunidades de mercado.

Javier Milei y Alfredo Cornejo La baja del riesgo país que ha conseguido el gobierno de Milei puede influir positivamente en la situación financiera de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El plan financiero de Mendoza

En paralelo, el decreto 95/2026 autoriza la licitación pública de servicios financieros para instrumentar el programa 2026.

Eso incluye la gestión en el mercado local y el internacional, con apertura de sobres prevista para el 24 de febrero a las 13.

De esta manera, queda marcada una hoja de ruta para los meses venideros, ya que la Provincia se otorga un marco para canjear y refinanciar deuda con instrumentos en CER, Badlar, tasa fija y U$S, apoyados en las mencionadas garantías de coparticipación y a la vez plantea con qué agentes y en qué plazas lo hará, ya sea en dólares o en pesos.

El objetivo es, en suma, "rollear" deuda y ver si se consiguen mejores condiciones, en un contexto donde Mendoza y el país ven algunas señales positivas dentro del mercado, con posibilidad de que una baja sostenida en el riesgo país abra puertas al financiamiento internacional.