Mendoza dio un paso importante en la refinanciación de sus deudas. Mediante los decretos 11 y 95, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial activó un doble movimiento para emitir bonos por un valor de hasta $471.817.523.424 destinados a vencimientos fechados entre este año y 2031.
El Gobierno fijó los instrumentos para rollear deuda y buscar más financiamiento
Tras el aval de la Legislatura, el Gobierno de Mendoza detalló los instrumentos para tomar nueva deuda y salió a contratar colocadores de servicios financieros
De este modo, el gobierno de Alfredo Cornejo definió y habilitó los instrumentos de deuda con los que podrá refinanciar pasivos y hasta financiar obras. Por otro lado, llamó a licitación para contratar bancos y agentes colocadores que ejecutarán el Programa Financiero 2026 que tiene en mente el ministro de Hacienda Víctor Fayad.
Roll over: la reestructuración de la deuda
Tras el aval de la Legislatura, el decreto 11 faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a emitir y/o reestructurar títulos con la coparticipación de Nación como garantía y bajo ajuste CER (por inflación) en pesos, o a tasa variable (Badlar + margen); con tasa fija, o bien en dólares estadounidenses y bajo legislación extranjera.
Además, el decreto delega en Hacienda y Finanzas la aprobación de la documentación, la selección y contratación de participantes del proceso (colocadores, asesores, etcétera) y la posibilidad de instrumentar canjes, rescates y nuevas colocaciones según las oportunidades de mercado.
El plan financiero de Mendoza
En paralelo, el decreto 95/2026 autoriza la licitación pública de servicios financieros para instrumentar el programa 2026.
Eso incluye la gestión en el mercado local y el internacional, con apertura de sobres prevista para el 24 de febrero a las 13.
De esta manera, queda marcada una hoja de ruta para los meses venideros, ya que la Provincia se otorga un marco para canjear y refinanciar deuda con instrumentos en CER, Badlar, tasa fija y U$S, apoyados en las mencionadas garantías de coparticipación y a la vez plantea con qué agentes y en qué plazas lo hará, ya sea en dólares o en pesos.
El objetivo es, en suma, "rollear" deuda y ver si se consiguen mejores condiciones, en un contexto donde Mendoza y el país ven algunas señales positivas dentro del mercado, con posibilidad de que una baja sostenida en el riesgo país abra puertas al financiamiento internacional.