Dobla Jam: cómo es el karaoke con escenas de películas que un mendocino inventó y exporta al mundo

Dobla Jam es un karaoke con escenas de películas y series Quienes participan del karaoke replican en vivo los diálogos de películas y series ante un público de bares que se divierte y lo celebra. Foto: Gentileza Sebastián Casciani

¿Quién no replicó alguna vez la frase "tres empanadas" de "Esperando la carroza" en alguna reunión social? O cómo no memorizamos los nombres de Gachi y Pachi para burlarnos de las coincidencias astrales que tanto nos divirtió en "Un novio para mi mujer". Como estos ejemplos son muchas escenas de películas del cine argentino que dejaron su huella en nuestra memoria colectiva.

Pero también diálogos de series y películas animadas o sagas como "El Señor de los Anillos" que hasta ahora los cinéfilos replicaban en privado. Porque a partir de la idea de Sebastián, las sesiones de Dobla Jam ofrecen un espacio público donde mostrar el fanatismo por el doblaje y recrearlo en vivo ante la gente de un bar que celebra y aplaude la iniciativa.

Karaoke de escenas de películas para reivindicar a los doblajistas del cine

El karaoke de escenas de películas que se inventó Sebastián Casciani con el propósito de llevarlo a bares como alternativa a los karaokes musicales, prendió rápido en el interés del público.

Lo probó en su Mendoza natal en septiembre pasado y en apenas 5 meses los Dobla Jam ya se hacen en otras provincias e incluso países de Latinoamérica. Eso sí, la selección de fragmentos de películas o series varía de acuerdo al origen de los destinatarios.

Dobla Jam es un karaoke con escenas de películas y series Personajes animados de cine como Shrek son los más solicitados para "doblar" en vivo. Foto: Gentileza Sebastián Casciani

"Buscamos que sean escenas que hemos visto todos mil veces, que sean famosas o populares en ese lugar donde se da el karaoke", explica Sebastián a propósito de la dinámica que nace en redes, donde la gente se anota para participar, y luego termina en bares, con pantalla grande de fondo donde se proyecta la escena que el o los participantes están replicando en vivo con sus diálogos, sonidos y voces que intentan parecerse a las originales.

El objetivo es divertirse. Y en ese marco de entretención de paso se reivindica la labor silenciosa de los doblajistas y sonidistas del audiovisual. Porque a eso se dedica Sebastián Casciani, quien es músico, estudió cine y trabaja en doblajes y ejecución de sonidos de películas como "Belén" u "Homo Argentum".

El doblaje como idioma secreto de la infancia

Sebastián nació y creció en Mendoza. Su hermana Sofía es cuatro años mayor y fue su primera compañera de escena. “De chicos nos comunicábamos a través de diálogos de películas o series. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo”, revela. A veces, incluso ahora con él viviendo en Buenos Aires, hablan por teléfono encarnando personajes que entre ellos reconocen.

Ese vínculo, que parecía una rareza doméstica, era en realidad un entrenamiento invisible. Una gimnasia del oído, de la memoria y del ritmo. Porque detrás de cada frase repetida había algo más que humor: había sonido.

Sebastián Casciani creó Dobla Jam que es un karaoke de escenas de películas y series Sebastián Casciani es músico, estudió Cine y se dedica al mundo sonoro de películas y series. Hace 5 meses inventó los Dobla Jam en su Mendoza natal. Foto: Gentileza Sebastián Casciani

Sebastián primero fue músico. Después, casi por casualidad, se metió en el cine. “No había podido estudiar música y dije: voy a estudiar cine como hobby”. En la carrera descubrió un territorio que lo atrapó definitivamente: el sonido audiovisual.

“Es el 50% del trabajo”, afirma con convicción. Ruidos, respiraciones, pasos, objetos que chocan: todo eso también narra en una película. A veces más que los propios diálogos.

El hombre que fabrica sonidos de película

Ni bien se recibió empezó a trabajar en un estudio de doblaje en Mendoza. Más tarde se mudó a Buenos Aires y se convirtió en artista de foley: el profesional que recrea los sonidos de una película en una habitación llena de objetos e instrumentos.

“Si necesito el sonido de un vaso tengo 25 vasos distintos y voy probando cuál funciona mejor”, explica. Ha trabajado en producciones como "Homo Argentum", "Belén" y la serie de Netflix "Envidiosa". Dice que desarrolló un “súper poder”: leer una escena y saber con qué objeto construir su sonido.

Antes del fenómeno actual de sus Dobla Jam hubo un antecedente. En Mendoza creó una obra de teatro llamada "Sine" (con S de sonido), donde el doblaje en vivo tenía protagonismo. El público quedaba fascinado al ver voces y efectos ejecutados frente a sus ojos. Ahí empezó a germinar la idea.

La pregunta que terminó con doblajes del cine en vivo

A mediados del año pasado, Sebastián Casciani se hizo una pregunta casi ingenua: el karaoke existe porque la gente sabe canciones de memoria. ¿Qué pasa con los que sabemos diálogos de películas enteros?

La prueba fue el 2 de septiembre, en un bar céntrico de Mendoza. Convocó a amigos doblajistas y montó la primera Dobla Jam: una especie de karaoke, pero en lugar de cantar el público recrea escenas icónicas de cine y series.

Funcionó de inmediato. No era competencia. No era teatro profesional. Era simplemente un juego.

La dinámica es simple: una semana antes del evento se publican las escenas disponibles en redes de Dobla Jam (específicamente en su cuenta en Instagram). Quien compra su entrada elige personaje, recibe el guion y el video para practicar. En el bar hay una pantalla gigante para el público y otra frente a quienes doblan, como un teleprompter. También hay espacio para la improvisación.

“Al fin y al cabo esto es un juego. Si alguien la va a pasar mal, no tiene sentido”, suelta Sebastián, quien se sorprende con la velocidad que tomó su idea y que hoy lo lleva a viajar por diferentes ciudades argentinas y hasta a hacer giras en Chile.

Karaoke de película que viajan de Mendoza al mundo

Es que lo que ocurrió el Dobla Jam fue vertiginoso. Sebastián se llevó el formato a Buenos Aires, empezó a subir videos a redes y la respuesta fue inmediata. Y masiva. “Era una idea que no se le había ocurrido a nadie, o al menos yo no la había visto en ningún lado. Explotó de toque”, confirma.

En menos de seis meses, el original karaoke se replicó en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Cruzó fronteras: México, Costa Rica, Chile, Venezuela. Las giras se suceden mientras él intenta estar presente en cada ciudad para explicar el concepto y cuidar la esencia del entretenimiento que -a la vista está- no sólo conquista a los fanáticos del cine.

Hoy el proyecto lo sostienen tres personas: Casciani, Donato Giovannini en la producción y Santiago Vega Hidalgo en redes. La última edición en Mendoza se hizo en el marco del ciclo Vino el Cine y junto a Cuyo for Export, productora de contenidos audiovisuales y humorísticos de Mendoza donde trabaja Sebastián y que es viral por sus doblajes paródicos de escenas de películas de Hollywood con modismos y vivencias típicas de la región cuyana.

Dobla Jam es un karaoke de escenas de películas y series Las sesiones de Dobla Jam en bares requieren un despliegue técnico, con pantalla grande para proyectar la escena de la película recreada. Foto: Gentileza Sebastián Casciani

Aquella vez el Dobla Jam reunió a casi 200 personas. Ahora, la idea es volver y -¿por qué no?- duplicar la convocatoria. Claro, las expectativas crecen a la par de los seguidores en Instagram que alcanzan los 130.000.

De todos modos, Sebastián Casciani aclara en este diálogo con Diario UNO que no busca la masividad sino que su idea no desenfoque el objetivo: “Queremos que sea el nuevo juego de bares, así como el karaoke lo es con canciones”.

Contra el algoritmo, el cine se hace a viva voz

Pero detrás del entretenimiento hay también una postura. El mundo del doblaje en el cine empieza a convivir con la IA (Inteligencia Artificial). Voces sintéticas, automatización, reemplazos de las voces humanas vienen también a poner en alerta ese trabajo artesanal de los doblajistas.

Sebastián Casciani no lo niega: “No falta mucho para que llegue fuerte al cine”. Por eso Dobla Jam es, en cierto modo, una respuesta. Una celebración del error humano, de la risa compartida, del aplauso espontáneo. Es, en definitiva, un modo de revalorizar esa labor tan fundamental para las películas y series, más aún las animadas, que casi no conoce de alfombras rojas y estatuillas de la fama.

Sebastian Casciani creó Dobla Jam que es un karaoke de escenas de películas y series Casciani viaja con su proyecto, asistiendo a cada función para explicar de qué se trata su karaoke de película. Foto: Gentileza Sebastián Casciani

“La Dobla Jam viene a levantar la bandera de que seguimos vivos”, afirma el mendocino para reivindicar a las personas que ponen su talento y su cuerpo ante cada escena. Y para confirmar que no todo puede resolverse con una máquina.

Mientras tanto, él sigue trabajando en estudios de postproducción, recreando sonidos invisibles y soñando nuevos proyectos que desarrollar en el universo sonoro del cine. También mantiene activo un canal de YouTube que abrió en pandemia, donde analiza el sonido en las películas, un terreno poco explorado en Argentina.

Del juego de infancia a la invención de un fenómeno

Y cada tanto, en medio de la vorágine laboral y de los viajes con las sesiones de Dobla Jam, Sebastián Casciani llama a su hermana Sofía.

Hablan como siempre: con frases prestadas, con voces ajenas que ya les son propias. Lo que empezó como un juego íntimo de infancia entre dos hermanos mendocinos hoy es un fenómeno que cruza países.

Pero en el fondo, Dobla Jam sigue siendo lo mismo: la alegría de decir en voz alta una escena de película que todos llevamos grabada en la memoria.