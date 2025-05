Otro mendocino que brilló en El Eternauta: "Nadie me preguntó dónde había estudiado, sino qué sabía hacer"

El Eternauta - serie de Netflix - rodaje - back efectos visuales - diseño digital La nieve "tóxica" de El Eternauta fue el elemento clave con el que trabajó el mendocino Mauricio Mansilla Martínez para los efectos visuales de la serie. Foto: Gentileza Netflix

En diálogo con Diario UNO, Mansilla Martínez reveló cómo "inventó" ese aporte técnico que realiza desde hace tres décadas en proyectos audiovisuales de envergadura, sean publicitarios, para el cine, la televisión o las plataformas, del país y de otras partes del mundo.

Específicamente, en El Eternauta calculó milimétricamente los desplazamientos de los actores en cada escena, sus pisadas, como para que el resto del equipo pudiera remarcar el contacto de los pies en el piso y con la nieve y que resulte una escena lo más realista posible.

El Eternauta y una técnica "mendocina" para sus efectos visuales

Él dice que sin darse cuenta creó esa tarea del artista matchmove cuando desarrolló su tesis en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, la primera en realizarse en 3D en el país, allá hacia fines de los años '90.

"Me llevó como tres años cuando una tesis te lleva seis meses, la verdad esque fue un experimento", destacó el realizador audiovisual que mostró su sistema de producción en 3D en una conferencia internacional de técnicos de efectos visuales realizada en México a principios de los 2000 y a partir de allí las propuestas internacionales no pararon de llegarle a sus manos.

Sin embargo, Mauricio confesó que no sueña con dirigir una película. Lo suyo es la animación digital, las nuevas tecnologías aplicadas a la industria audiovisual que lo han llevado a formar parte de proyectos para Netflix, Disney, Amazon Prime Video y Pluto TV, entre otras plataformas en streaming.

Mauricio Mansilla Martínez - técnico en efectos visuales - cineasta mendocino Mansilla Martínez es mendocino, tiene 55 años y vive en Buenos Aires. Se dedica a la animación 3D y efectos visuales de películas y series. Foto: Gentileza Mauricio Mansilla Martínez

Es que antes de El Eternauta, Mauricio Mansilla Martínez trabajó en filmes y series como "John Wick 4", "Granizo", "Cromañón", "O11ce", "Luis Miguel", "Awareness", "Sueños de libertad", "Maniac", "Cumbia Ninja", "Sandro de América" y medio centenar de otros proyectos nacionales, de Hollywood y europeos.

¿Y cómo llega a El Eternauta? "Me convocan a fines del 2023, justo estaba con otro trabajo y no sabía si iba a poder agarrarlo, me insistieron y por fortuna lo tomé, ya que después me enteré de que se trataba de El Eternauta, un cómic que me fascina", reveló el mendocino quien estuvo un año abocado a la tarea.

Tras el furor de la serie de Netflix, Mauricio espera el estreno de otro "tanque" audiovisual en streaming en el que participó: la biopic "Menem, la serie", dirigida por Ariel Winograd, que pronto llegará a Prime Video.

El éxito de la serie de Netflix le genera orgullo propio

El Eternauta ingresó al top 10 global semanal de Netflix en el primer puesto de series de habla no inglesa, con 10,8 millones de visualizaciones en todo el mundo. Y está entre las más vistas en 87 países como Brasil, Francia, India, Estados Unidos, Italia, México, Alemania y España.

Ese logro también es de Mauricio y el mendocino se siente orgulloso por haber sido una pieza más entre cientos de profesionales argentinos que trasladaron a la pantalla la historia del cómic insignia del país.

Las viñetas de Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López cautivaron a lectores de todo el mundo hace casi siete décadas, gracias a su vitalidad narrativa, su vigor político y su peso iconográfico. Y hoy vuelven al ruedo en formato audiovisual.

El mendocino Mauricio Mansilla Martínez compartió el lema de El Eternauta, "nadie se salva solo", para sentirse parte del éxito masivo de la serie de Netflix a pesar de que su labor es por naturaleza en solitario.

"Yo no pisé el set de filmación, tuve un par de reuniones con Bruno (Stagnaro, el director) porque él es muy obsesivo y talentoso, se involucra en todas las áreas del proyecto y está en todos los detalles", afirmó. Y comentó que en el equipo de efectos visuales de la serie "había gente de distintas partes del país, conectados permanentemente pero sin necesidad de juntarnos en persona".

De los dinosaurios virtuales a la nieve tóxica de El Eternauta

De sus primeros pasos por la animación digital y en 3Dse cuentan sus trabajos para gente del genial artista gráfico Manuel García Ferré, así como el desarrollo de dinosaurios virtuales para museos paleontológicos de Mendoza y la Patagonia.

Además, se dedicó algún tiempo al mapping arquitectural. No le iba mal pero "ya me había picado el bichito del cine y quería entrar en el ambiente grande, de grandes producciones que me llevaran a incursionar en distintas y nuevas tecnologías de efectos visuales y tridimensionales", aseguró Mauricio Mansilla Martínez, mientras disfruta este momento de exposición de su carrera audiovisual.

Mauricio Mansilla Martínez con Jean-Jacques Annaud y su esposa Laurence Duval Annaud en la película Siete años en el Tibet Recuerdo de los '90 en Mendoza: Mauricio junto al director de "Siete años en el Tíbet", Jean-Jacques Annaud y su esposa. Foto: Gentileza Mauricio Mansilla Martínez

Sobre la técnica que aplica en las películas y series que lo convocan, Mansilla Martínez explicó con paciencia: "Yo hago un cálculo en el que traslado a datos en 3D el movimiento de la cámara, el movimiento de los actores o de los elementos que están en escena. Gracias a esos datos, el resto de los departamentos de efectos visuales puede usar elementos virtuales o hiperreales para que se combinen con la escena o con la toma y parezca que la toma tiene esos elementos realmente".

Este arte del matchmove en El Eternauta se visualiza sobre todo en las múltiples escenas de nieve. "Una de las tareas que me tocó fue calcular los desplazamientos de los actores, las pisadas, como para que el resto de mis compañeros pudiera remarcar el contacto de los pies en el piso y con la nieve y todo simule ser real", detalla.

Dedicarse a efectos visuales es estar al día con las tecnologías

Ingresar al círculo audiovisual de técnicos, supervisores, artistas y demás profesionales que conozcan su tarea y valoren su talento no le resultó fácil al mendocino Mauricio Mansilla Martínez. "Todo es a fuerza de muchas horas de trabajo, de pasión por lo que hacés y de no claudicar", expresó su forma de alcanzar el reconocimiento laboral.

Porque para Mauricio no hay imposibles. Concretó su sueño de crecer en el universo 3D y no pierde su capacidad de asombro para continuar en la búsqueda de nuevas formas tecnológicas que lo mantengan activo y visionario en la industria audiovisual.

El Eternauta - serie de Netflix - rodaje - back efectos visuales - diseño digital En un galpón se filmaron varias escenas de El Eternauta, a las que luego se aplicaron efectos visuales. Foto: Gentileza Netflix

"Hay muchos roles, muchos rubros que por ahí la gente no conoce y son fundamentales para la realización de una película o una serie. Más aún con las posibilidades que nos da la tecnología, yo estoy todo el tiempo investigando y probando nuevos software, inventando cosas superadoras a lo que ya hice", manifestó y sentenció que en la actualidad "el límite entre la televisión y el cine se ha borrado, hacer una serie en streaming es como producir cinco películas a la vez".

Y concluyó: "Desde que empecé hace 30 años, nadie me preguntó qué había estudiado o dónde vivía; siempre tuve la sensación de que debo primero mostrar lo que puedo hacer, independizar mi cabeza de las limitaciones y ofrecer el trabajo que intuyo ese producto de la industria audiovisual necesita de mí".