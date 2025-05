El Eternauta mendocino: el corto que llegó antes de la serie que es furor en Netflix

Embed - Eternautas - Un solo héroe no es suficiente

“Ya desde la pandemia se había anunciado que venía la serie de Netflix, entonces empecé a usar eso como gancho. Les armaba videos contando la historia, se los narraba, ellos leían páginas, exponían... Y se fue armando una dinámica hermosa, donde cada semana era: '¡Profe, seguimos con 'El Eternauta', no?'", cuenta Sebastián. La pasión se contagió. La lectura se volvió ritual. Y de ese entusiasmo brotó algo más grande.

Uno de los chicos, Gabriel Domínguez —a quien todos conocen como Gaby— practicaba buceo. Y un día, entre charla y charla, soltó: “Profe, yo tengo un traje de buzo...”. La idea estalló como una nevada repentina: ¿y si hacían un corto? ¿Y si filmaban su propio Eternauta, pero ambientado en el presente?

“Les brillaron los ojitos”, recuerda el docente. “Fue muy loco. Yo alquilé equipo profesional con mi plata, una linda cámara, y durante más de un mes copamos la escuela para filmar. Armamos guion, planos, efectos para simular la nieve… todo. Lo hicimos en noviembre, contra reloj porque se terminaban las clases. Pero lo logramos”, evoca.

El resultado fue un cortometraje que respira homenaje, esfuerzo y amor por la historia. Un grupo de adolescentes entre 15 y 16 años jugando a ser cineastas, pero también, sin saberlo, siendo guardianes de una memoria colectiva. Porque “El Eternauta” no es solo una historieta: es símbolo, es historia, es denuncia, es épica. Y ellos la encarnaron en su patio escolar.

Candela Álvarez, una de las protagonistas del proyecto, lo recuerda con una mezcla de orgullo y asombro: “Sinceramente fue toda una experiencia hacer este corto. Para nosotros era un trabajo de la escuela, al que le pusimos todas las ganas. Pero ver el éxito que fue, sinceramente, impresionante. Lo hicimos sin pensar en lo que iba agenerar. Lo estrenamos el 11 de diciembre de 2023 y ahora, con la serie en Netflix, todo toma otra dimensión”, dice emocionada.

Pero más allá de lo logrado, tienen un deseo: “Nos gustaría un montón que los directores que hicieron la serie vieran nuestro cortometraje”. Y no es un simple capricho: es el anhelo profundo de sentirse parte de algo más grande; de ser reconocidos.

Gabriel Domínguez, uno de los protagonistas principales, también expresó, en diálogo con Diario UNO, lo que significó aquella experiencia: "Salir con el traje de buso, como protagonista, es algo que no me voy a olvidar jamás. Fue una experiencia hermosa, muy significativa. Pero nada de esto hubiese sido tan especial sin el apoyo de los profesores, de Seba, de los directivos… Ellos marcaron la diferencia. Nos llena de alegría saber que contamos con su respaldo, que están ahí para acompañarnos en estos eventos que hacemos todos juntos, con una sola causa: divertirnos, compartir y ver hasta dónde podemos llegar. Tener ese apoyo incondicional es algo que, como persona, me realiza profundamente".

La serie de Netflix, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín en el rol de Juan Salvo, ha sido un fenómeno. La crítica y el público coinciden en destacar la fidelidad al espíritu original y la fuerza visual de la adaptación. Esta vez, el Eternauta es un veterano de Malvinas que lidera la resistencia contra una invasión alienígena en una Buenos Aires apocalíptica. Una metáfora actualizada de la lucha y la esperanza.

Y en paralelo, en una escuela de Mendoza, un grupo de estudiantes ya había hecho su propia versión. Sin presupuesto, sin grandes nombres.

“Mi secreto anhelo —confiesa Sebastián Henríquez— era que ese esfuerzo del corto llegara a los oídos de Stagnaro o del equipo de la serie. Que tuvieran aunque sea un saludito o gesto hacia los chicos. Porque se lo merecen. Fue mucho laburo, y lo hicieron con el alma. La escuela los reconoció, se proyectó en el acto de fin de año, y ellos lo recuerdan como algo muy copado. Hoy están en 5to, ya por egresar, pero esa experiencia les quedó para siempre”.

En el cortometraje, el Eternauta no llega del pasado: está en el presente. Está en cada chico que sueña y resiste con una cámara prestada, con un traje de buzo y con un deseo.

Hoy, con la serie en boca de todos, este pequeño corto mendocino vuelve a brillar. Y quizás, con un poco de suerte y solidaridad, llegue hasta Netflix.