María Laura Cassani, la voz argentina detrás de Power Rangers, Outlander, The Breaking Bad y mucho más

María Laura Cassani 2.jpeg María Laura Cassani, actriz de doblaje.

Diario UNO: ¿Cómo y cuándo comenzaste a trabajar como actriz de doblaje?

María Laura Cassani: "De chiquita soñaba con ser locutora. Jugaba con mis amigas a que hacíamos programas de radio. Cuando estaba estudiando locución tuve la materia doblaje, y teníamos dos docentes, una de ellas es Mariela Álvarez que es una actriz de doblaje, y un día nos invito a verla trabajar, y me encantó. Poder conjugar la actuación con el mundo de la voz me pareció algo alucinante".

Cassani también confiesa que comenzó a ir "de escucha" a las productoras, y después de dos años le dieron la posibilidad de grabar y hacer doblaje. De ahí en más supo que se quería dedicar a esta profesión por el resto de su vida.

Diario UNO: ¿Cuál ha sido tu trabajo de doblaje preferido?

María Laura: "Uno de los grandes pilares en mi carrera es 'Outlander', porque a mi ese personaje me parece alucinante, se deja doblar fácilmente, ya que la actriz es muy expresiva, tiene sus tiempos, y eso me permite jugar y hacerlo bien. Otro personaje importante es Skyler de 'The Breaking Bad' porque tuvo mucha repercusión. Era una mujer muy compleja, con muchos estados anímicos".

Cassani también trabajó como actriz de doblaje para uno de los personajes de los icónicos Power Rangers, y asegura que ese fue uno de sus primeros trabajos.

Además destaca sus participaciones en series como "Dark", "Black Mirror" o "God Girl", las cuales tuvieron mucha repercusión.

Diario UNO: ¿Realizás algún tipo de calentamiento vocal antes de grabar?

María Laura: "Trato de hacer calentamiento de la voz todos los días. Cuando trabajo siempre tengo al lado mío un vaso con agua y un sorbete para calentar las cuerdas vocales. También estoy acompañada de una foniatra y realizo tratamiento fonoaudiológico".

María Laura Cassani 3.jpg María Laura Cassani, actriz de doblaje.

Diario UNO: ¿Cuál ha sido el trabajo más largo que has hecho?

María Laura: "El de 'Outlander' ha sido uno de los más largos, pero también hice el doblaje de un reality show de Discovery llamado 'Pitbulls y convictos' y me tocó hacer de la dueña del refugio durante 10 años ininterrumpidos. Incluso una vez le escribí a esta mujer para comentarle que hacía su doblaje y me contestó. Fue muy lindo tener un feedback con ella".

Diario UNO: ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer la voz de Claire de 'Outlander'?

María Laura: "Esa serie llegó a mi vida gracias a una productora que ya no está más, que se llamaba 'Palmera Records'. Hice un casting, me respondieron que había quedado, y fue una noticia hermosa. Con el correr de los años me volví una espectadora más que está esperando a que se estrene la serie".

La serie 'Outlander' estrenó en 2014 y lleva más de 6 temporadas estrenadas. Este año se espera el estreno de la segunda parte de la séptima temporada.

Diario UNO: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar como actor/actriz de doblaje?

María Laura: "Está buenísimo formarse e informarse con quién hacer los cursos de doblaje. Actualmente se están dictando muchos cursos de doblaje, pero algunos no tienen experiencia. Lo mejor es preguntar con quién conviene hacer los cursos. Hay que escuchar mucho doblaje, hay que internalizar el neutro, seguir a actores de doblaje mexicanos. Hay que buscarle la vuelta, preparar demos".

Reflexión sobre la Inteligencia Artificial en el mundo del doblaje

Finalizando la entrevista, María Laura Cassani remarcó que actualmente la industria del doblaje está pasando por un mal momento, ya que la Inteligencia Artificial está empezando a copar el trabajo de los actores de doblaje.

"En 20 años de carrera es la primera vez que siento que voy a tener que hacer otra cosa. Hay dos caminos: adaptarse y ver de qué forma insertarse con la IA y acompañar a la IA, o hacer otra cosa", reflexiona Cassani.

En muchos estudios de grabación ya se está trabajando con IA sin la necesidad de trabajar con actores reales. Esta situación pone en riesgo el trabajo de los actores de doblaje, pero son varias las productoras y los estudios de grabación que están luchando para defender este trabajo.