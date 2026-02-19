Ya se establecieron los puntos de canje de entradas para la Fiesta de la Vendimia

fiesta de la vendimia1 El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia será el 7 de marzo.

El cronograma de la Fiesta de la Vendimia

El Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con su espectáculo 90 cosechas de una misma cepa, con la dirección general de Pablo Mariano Perri, se llevarán a cabo el sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, con la puesta en escena del espectáculo artístico, elección y coronación de la nueva soberana nacional, además de la participación de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

La celebración continuará el domingo 8 de marzo, con la tradicional repetición de 90 cosechas de una misma cepa, con la participación de los mendocinos Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, para cerrar la noche con la actuación de Luciano Pereyra.

Puntos de canje de entradas

Teatro Independencia (Chile y Espejo. Ciudad). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

Teatro Roma (Avenida Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18.

.Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21

fiesta de la vendimia2 La repetición está prevista para el domingo 8 de marzo. Foto: Subsecretaría de Cultura.

Para lunes y martes aún quedan entradas disponibles

El lunes 9 se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos. En tanto, el martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Durante estas dos noches se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

Los valores de las entradas en entradaweb. son: sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

Abonos para las dos noches: sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.