Con una lata de membrillo y un poco de pintura, crea esta hermoso centro de mesa

El primer paso es limpiar en profundidad la lata de membrillo para retirar todo el producto y la etiqueta que viene por el lado externo. Puedes hacerlo con detergente y con una esponja de acero. El siguiente paso será lijar los bordes para que los mismos no queden ásperos o filosos, para ello puedes ayudarte con una lija.

Reciclar lata membrillo Reciclar una lata de membrillo.

A continuación comienza a pintar la lata por fuera de color blanco. Esto te ayudará a que el color que elijas se vea más llamativo y potente. Una vez que la mano de pintura blanca esté seca, coloca la mano de pintura de tu preferencia.

Luego podrás añadir los detalles decorativos que más te gusten, ya sea servilletas para decoupage, hilos, cintas, etc. Lo importante es que hagas una pieza de diseño con tus gustos personales.

También puedes hacerle a la lata unos agujeros u orificios en los costados y atravesarle un alambre, y así podrás crear unas manijas para trasladar este centro de mesa.

Si lo deseas, puedes agregar algunas pelotitas de madera en la base para que el centro de mesa tenga un poco de altura, o dejar la lata como está. Y listo, podrás comenzar a usar esta lata como centro de mesa para colocar llaves, el control del televisor, velas, etc.

Otra opción es colocar dentro de la lata un círculo hecho con un maple de huevo, y de esta forma te quedará un hermoso mueble para guardar los huevos.