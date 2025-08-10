Créditos Hipotecarios del IPV: estos son los requisitos para una casa con cuotas de 250 mil pesos

Los créditos hipotecarios continúan en un marcado crecimiento, pero la realidad marca que no todos pueden acceder a los préstamos bancarios, es entonces donde aparece el IPV. La principal característica que tienen, y que tanto atraen, es el bajo valor de las cuotas.

Para poder acceder a las distintas líneas de créditos hipotecarios que ofrece el IPV, es necesario cumplir con una serie de requisitos e inscripciones. Estamos hablando de obligaciones mínimas, pero que resultan claves para poder llegar a una casa con cuotas económicas y accesibles.

ipv casa propia creditos.jpg

Créditos hipotecarios de IPV: cómo inscribirme a una vivienda con cuotas bajas

Es importante conocer que el IPV dispone de distintas líneas de créditos hipotecarios, que se adecúan a las necesidades, económicas y de pretenciones, respecto a la casa que se busca acceder. En la actualidad, la única oferta disponible es la del programa Construyo mi casa.

Desde el IPV indicaron que la inscripción se puede hacer por internet desde su página web oficial. Es por eso mismo que los pasos a seguir son los siguientes:

  • Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
  • Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
  • El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
  • Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
  • Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
  • Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.
casas del ipv, casa propia, viviendas.jpg

En esta línea, en particular de créditos hipotecarios del IPV, es necesario contar con el terreno previo, pero a su vez da la libertad de armar la casa de acuerdo al tamaño de vivienda que pretendamos, y con base en eso, también se conocerá el valor de la cuota. Al tratarse de cuotas sociales, se manejan montos que van entre los 243 mil pesos y 520 mil pesos para los creditos hipotecarios.

Créditos hipotecarios de IPV: cuáles son los requisitos para acceder

Entre los principales requisitos para este crédito hipotecario del IPV, se destacan los siguientes:

  • Ingreso Familiar Mínimo: $1.217.039 a $2.604.660
  • Aplicable a vivienda única.
  • Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
  • El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
  • No poseer inmuebles a su nombre.

