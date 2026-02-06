De $8.000 a $25.000: a cuánto se vende cada prenda de los fardos de ropa importada desde Estados Unidos

Una vez que llega a Argentina, el vendedor define cómo es su negocio, si le conviene vender fardos de ropa menores para otros revendedores o para el público en general, si lo vende por prendas o si aumenta su stock.

Según los propios vendedores, en los fardos de ropa hay prendas de marcas conocidas como Nike, Adidas y Fila, entre otras.

Cuánto salen las prendas de los fardos de ropa al público en general: precios

En Mendoza existen varias personas que se dedican a vender prendas provenientes de fardos de ropa importados desde Estados Unidos. Una de ellas ha puesto "su local" en Minuzzi y Costanera de Guaymallén, debajo del puente.

Allí se pueden encontrar precios que van desde los $8.000 hasta los $25.000, distinguiendo de la siguiente manera:

Remeras y musculosas : desde $8.000 hasta $15.000 (manga larga)

: desde $8.000 hasta $15.000 (manga larga) Remeras de marcas premium : $25.000

: $25.000 Calzas : $8.000

: $8.000 Pantalones cortos : $9.000

: $9.000 Camisas: $15.000

Asimismo en Maipú, en el Carril Rodríguez Peña al 4.700 hay otro local que vende el kilo de ropa a $20.000 o que venden el fardo completo de 40 kilos a precios que van hasta los $900.000, dependiendo de la calidad de las prendas.

venta ropa feria usada importada estados unidos

Dónde comprar prendas de fardos de ropa

Son muchos los emprendedores, pero dos de los casos recolectados por Radio Nihuil, los ubican en Costanera y Minuzzi de Guaymallén y en Rodríguez Peña 4.700 de Maipú. Ellos se dedican a vender fardos de ropa o prendas individuales o por kilo.