De $8.000 a $25.000: a cuánto se vende cada prenda de los fardos de ropa importada desde Estados Unidos

Los fardos de ropa importada se han convertido en uno de los modelos de negocio más redituables en el último tiempo. Consiste en comprar bolsones de prendas, nuevas y usadas en Estados Unidos e importarlas a Argentina para venderlas a precios más bajos.
Sin duda, gran parte del éxito de este modelo de negocio son los elevados precios que tiene la indumentaria en Argentina. Ello, sumado a las facilidades para importar, ha provocado un boom de ventas en todos aquellos que se dedican al negocio de los fardos de ropa.
Cómo es el negocio de los fardos de ropa
La mecánica de este negocio es simple. El vendedor compra fardos de ropa que pesan alrededor de 40 kilos en Estados Unidos. Las prendas pueden ser premium, nuevas o usadas, de eso depende el monto de la inversión que realice.
Una vez que llega a Argentina, el vendedor define cómo es su negocio, si le conviene vender fardos de ropa menores para otros revendedores o para el público en general, si lo vende por prendas o si aumenta su stock.
Según los propios vendedores, en los fardos de ropa hay prendas de marcas conocidas como Nike, Adidas y Fila, entre otras.
Cuánto salen las prendas de los fardos de ropa al público en general: precios
En Mendoza existen varias personas que se dedican a vender prendas provenientes de fardos de ropa importados desde Estados Unidos. Una de ellas ha puesto "su local" en Minuzzi y Costanera de Guaymallén, debajo del puente.
Allí se pueden encontrar precios que van desde los $8.000 hasta los $25.000, distinguiendo de la siguiente manera:
- Remeras y musculosas: desde $8.000 hasta $15.000 (manga larga)
- Remeras de marcas premium: $25.000
- Calzas: $8.000
- Pantalones cortos: $9.000
- Camisas: $15.000
Asimismo en Maipú, en el Carril Rodríguez Peña al 4.700 hay otro local que vende el kilo de ropa a $20.000 o que venden el fardo completo de 40 kilos a precios que van hasta los $900.000, dependiendo de la calidad de las prendas.
Dónde comprar prendas de fardos de ropa
Son muchos los emprendedores, pero dos de los casos recolectados por Radio Nihuil, los ubican en Costanera y Minuzzi de Guaymallén y en Rodríguez Peña 4.700 de Maipú. Ellos se dedican a vender fardos de ropa o prendas individuales o por kilo.