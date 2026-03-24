Tenía 5 años y la obligaron a ver cómo torturaban a su papá en Mendoza durante la dictadura

Juicios Lesa humanidad Mendoza1 12 juicios de lesa humanidad ya terminaron en Mendoza.

Niños, víctimas del horror de la dictadura militar en Mendoza

En el juicio actual se investigan delitos cometidos contra 334 víctimas entre abril de 1974 y abril de 1981: homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y agresiones sexuales y robos.

Se pone un foco especial en la responsabilidad directa del D-2 a través de la inteligencia, el secuestro y el cautiverio de las víctimas en sus propias dependencias. Y, específicamente, se tratan crímenes adicionales que tuvieron como protagonistas a 56 niños, niñas y adolescentes.

Los hechos investigados —de acuerdo con el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron— comprenden los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.

El bebé utilizado como carnada y la niña de 5 años torturada junto a su padre

El juicio incluye casos donde los menores quedaron bajo control de las fuerzas tras el secuestro de sus padres. Muchos fueron llevados junto a sus madres al D-2, exponiéndolos a condiciones inhumanas y tormentos físicos y psicológicos.

Se documentó el caso de un niño de 10 meses que permaneció un mes en poder de un comisario para ser utilizado como carnada para capturar a su padre. Y el de un bebé de 7 meses que fue devuelto a sus abuelos con signos evidentes de maltrato.

La Fiscalía se refirió además a los abusos sufridos por niños que estuvieron presentes en los procedimientos violentos contra sus familiares: niños de 4 y 6 años que fueron encerrados con la boca tapada con cinta mientras secuestraban a sus padres; niños que permanecieron horas llorando en la vereda sin que se permitiera a los vecinos auxiliarlos, o una niña que fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo.

Además, se investiga el delito de abandono de persona cometido por represores que dejaban a bebés o niños pequeños en situaciones de total desamparo, en la vía pública o en sus domicilios, tras el secuestro de los adultos a cargo.

Por otra parte, se registraron hechos donde se les puso un arma en la cabeza (incluyendo a un niño de 3 años) o se introdujo un arma en la boca de un adolescente.

El que tuvo como víctima a una niña de 5 años que fue obligada a presenciar las torturas infligidas a su padre; y el caso de una bebé de 15 días que fue privada de alimentación en el D-2 porque a su madre no se le permitía amamantarla adecuadamente.

d-2-2 centro de detencion dictadura mendoza Se investigan crímenes cometidos contra niños durante la última dictadura militar en Mendoza.

En este juicio de lesa humanidad se investigan también casos de niños cuya identidad era conocida pero fueron remitidos por el D-2 a instituciones como la Casa Cuna bajo la categoría de "N/N", impidiendo el vínculo con su familia biológica. Y, claro está, la inscripción de niños bajo nombres apócrifos mediante documentos falsos.

Los 12 juicios de lesa humanidad con condena

Los procesos realizados desde 2010 se repartieron entre los tribunales de la Ciudad de Mendoza y San Rafael.

Juicios en San Rafael

1.º juicio (julio – noviembre 2010): fue el primer proceso en la provincia. Se juzgó a un militar, cuatro policías, un médico y un abogado por la privación ilegítima de la libertad de cuatro militantes peronistas secuestrados en marzo de 1976.

5.º juicio (diciembre 2014 – junio 2017): segundo debate en San Rafael. Se dictaron 12 condenas a prisión perpetua contra máximas autoridades militares y policiales. El juicio demostró la existencia de un plan criminal sistemático y la complicidad de sectores de la Iglesia católica en la represión local.

11.º juicio (abril 2021 – noviembre 2022): abordó 20 hechos que involucraron a 25 víctimas, incluyendo desapariciones forzadas que no habían sido investigadas previamente. Resultó en cinco condenados y un absuelto.

12.º juicio (marzo – julio 2023): tuvo como único imputado al oficial del Ejército Mario Guillermo Ocampo. Se lo investigó por detenciones ilegales y tormentos a 12 víctimas, recibiendo la pena de prisión perpetua.

Juicios en la Ciudad de Mendoza