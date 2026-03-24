12 juicios con condenas y uno en proceso. 110 desaparecidos, 11 asesinados y 380 víctimas sobrevivientes, incluidos niños y niñas. Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983 comenzaron en Mendoza en 2010. Desde entonces, hubo 90 personas condenadas, según los documentos del Colectivo Juicios Mendoza.
Tenía 5 años y la obligaron a ver cómo torturaban a su papá en Mendoza durante la dictadura
Desde 2010 se celebraron 13 juicios de lesa humanidad en Mendoza. El último aún está en proceso e incluye la investigación de crímenes cometidos contra 56 niños
El juicio actual, que corresponde al llamado Megacausa D-2, se centra en investigar el funcionamiento del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) como un aparato organizado de poder dentro del plan represivo estatal.
A mediados de marzo, 15 ex militares y ex policías fueron procesados en ese juicio por crímenes cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura.
Niños, víctimas del horror de la dictadura militar en Mendoza
En el juicio actual se investigan delitos cometidos contra 334 víctimas entre abril de 1974 y abril de 1981: homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y agresiones sexuales y robos.
Se pone un foco especial en la responsabilidad directa del D-2 a través de la inteligencia, el secuestro y el cautiverio de las víctimas en sus propias dependencias. Y, específicamente, se tratan crímenes adicionales que tuvieron como protagonistas a 56 niños, niñas y adolescentes.
Los hechos investigados —de acuerdo con el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron— comprenden los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
El bebé utilizado como carnada y la niña de 5 años torturada junto a su padre
El juicio incluye casos donde los menores quedaron bajo control de las fuerzas tras el secuestro de sus padres. Muchos fueron llevados junto a sus madres al D-2, exponiéndolos a condiciones inhumanas y tormentos físicos y psicológicos.
Se documentó el caso de un niño de 10 meses que permaneció un mes en poder de un comisario para ser utilizado como carnada para capturar a su padre. Y el de un bebé de 7 meses que fue devuelto a sus abuelos con signos evidentes de maltrato.
La Fiscalía se refirió además a los abusos sufridos por niños que estuvieron presentes en los procedimientos violentos contra sus familiares: niños de 4 y 6 años que fueron encerrados con la boca tapada con cinta mientras secuestraban a sus padres; niños que permanecieron horas llorando en la vereda sin que se permitiera a los vecinos auxiliarlos, o una niña que fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo.
Además, se investiga el delito de abandono de persona cometido por represores que dejaban a bebés o niños pequeños en situaciones de total desamparo, en la vía pública o en sus domicilios, tras el secuestro de los adultos a cargo.
Por otra parte, se registraron hechos donde se les puso un arma en la cabeza (incluyendo a un niño de 3 años) o se introdujo un arma en la boca de un adolescente.
El que tuvo como víctima a una niña de 5 años que fue obligada a presenciar las torturas infligidas a su padre; y el caso de una bebé de 15 días que fue privada de alimentación en el D-2 porque a su madre no se le permitía amamantarla adecuadamente.
En este juicio de lesa humanidad se investigan también casos de niños cuya identidad era conocida pero fueron remitidos por el D-2 a instituciones como la Casa Cuna bajo la categoría de "N/N", impidiendo el vínculo con su familia biológica. Y, claro está, la inscripción de niños bajo nombres apócrifos mediante documentos falsos.
Los 12 juicios de lesa humanidad con condena
Los procesos realizados desde 2010 se repartieron entre los tribunales de la Ciudad de Mendoza y San Rafael.
Juicios en San Rafael
- 1.º juicio (julio – noviembre 2010): fue el primer proceso en la provincia. Se juzgó a un militar, cuatro policías, un médico y un abogado por la privación ilegítima de la libertad de cuatro militantes peronistas secuestrados en marzo de 1976.
- 5.º juicio (diciembre 2014 – junio 2017): segundo debate en San Rafael. Se dictaron 12 condenas a prisión perpetua contra máximas autoridades militares y policiales. El juicio demostró la existencia de un plan criminal sistemático y la complicidad de sectores de la Iglesia católica en la represión local.
- 11.º juicio (abril 2021 – noviembre 2022): abordó 20 hechos que involucraron a 25 víctimas, incluyendo desapariciones forzadas que no habían sido investigadas previamente. Resultó en cinco condenados y un absuelto.
- 12.º juicio (marzo – julio 2023): tuvo como único imputado al oficial del Ejército Mario Guillermo Ocampo. Se lo investigó por detenciones ilegales y tormentos a 12 víctimas, recibiendo la pena de prisión perpetua.
Juicios en la Ciudad de Mendoza
- 2.º juicio (noviembre 2010 – octubre 2011): primero en la capital, llevó al banquillo a jefes del Ejército y la Policía. Un hito central fue el esclarecimiento del asesinato del poeta y militante Francisco "Paco" Urondo.
- 3.º juicio (agosto 2012 – marzo 2013): se centró en el "Operativo Escoba" (1977) contra el PCML y la represión a la "subversión residual" antes del Mundial 78. Se analizaron desapariciones forzadas y tormentos en centros clandestinos como el de la VIII Compañía de Comunicaciones.
- 4.º juicio (febrero 2014 – julio 2017): conocido como la "Megacausa" o "juicio a los jueces". Fue el debate más extenso de la provincia y condenó a exmagistrados federales por ser responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio.
- 6.º juicio (octubre 2016 – septiembre 2018): se juzgó por primera vez a la Fuerza Aérea y se probó el funcionamiento de "Campo Las Lajas" como centro clandestino. También abordó crímenes de la Policía Federal y del D-2 contra sindicalistas.
- 7.º juicio (noviembre – diciembre 2017): breve debate que condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes cometidos en San Rafael, causa de la que había sido apartado previamente.
- 8.º juicio (noviembre 2018 – marzo 2019): investigó por primera vez en la provincia la apropiación y robo de identidad de una menor: Claudia Domínguez Castro (nieta 117), recuperada en 2015.
- 9.º juicio (marzo 2019 – junio 2023): analizó la responsabilidad del Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea sobre un centenar de víctimas. Incluyó casos históricos como el secuestro de los sanjuaninos Verd-Palacio en 1971 y el "Operativo Antijesuita".
- 10.º juicio (marzo – diciembre 2021): se centró en la apropiación de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete (nieta 127), nacida en la ESMA y registrada falsamente en Mendoza. Los culpables recibieron penas de hasta 15 años de prisión.
- 13.º juicio (agosto 2023 – presente): denominado "Megacausa D-2", investiga el funcionamiento del Departamento de Informaciones Policiales como aparato organizado de poder. Abarca crímenes contra 334 víctimas y el procesamiento de 28 policías.