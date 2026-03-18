Los puertos tienen un rol central en la economía global, especialmente para China, cuyo proyecto de la Franja y la Ruta busca estrechar la conexión logística entre Asia y América del Sur. En este contexto, la tensión geopolítica ha escalado debido a la creciente presión de Estados Unidos sobre la región.
El país de América del Sur que realiza la mayor subasta portuaria está en la mira de China y presionado por Estados Unidos
Este puerto de América Latina está en la mira de China y en tensión con Estados Unidos por su ubicación estratégica
Recientemente, un país de América del Sur ha avanzado en los preparativos para la subasta de una terminal, el más grande de la región, lo que ha encendido las alarmas de Estados Unidos ante la posibilidad de que empresas chinas obtengan la concesión.
El país de América Latina que realiza la mayor subasta portuaria está en la mira de China y presionado por Estados Unidos
Tecon es una de las terminales de contenedores más importantes del Puerto de Santos, operada por la empresa BTP (Brasil Terminal Portuário). Santos mueve casi un tercio de la balanza comercial de Brasil, y es clave para la exportación de productos agrícolas e industriales de este país de América del Sur. Según el portal especializado, South China Morning el cónsul general de Estados Unidos en São Paulo, Kevin Murakami, sorprendió a los ejecutivos del sector portuario al afirmar que el puerto no debería caer en "manos indeseables".
Así mismo, recalcó que este puerto de América Latina es estratégico para Estados Unidos y desempeña un papel geopolítico en la lucha contra el crimen organizado. Afirmó su preocupación de que la seguridad de la región y la competencia que podría estar amenaza por las empresas de China.
La concesión de este puerto de América Latina
La postura del embajador de Estados Unidos podría beneficiar a empresas de europeas. Como danesa Maersk y la suiza MSC. Por un lado, el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil recomienda una subasta en dos etapas, excluyendo a las navieras de la ronda inicial. Por otro, la agencia reguladora Antaq sugiere un modelo menos restrictivo, que solo excluye a los operadores que ya cuentan con terminales en Santos.
Las empresas europeas presionan para que se celebre una subasta en una sola fase sin restricciones, con el respaldo del Parlamento Europeo y sectores del gobierno de Lula. Los operadores de China, por su parte, ejercen presión sobre los ministros federales.