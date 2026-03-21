La fascinación por las grandes obras de ingeniería suele asociarse a gigantes de acero. Pero en el corazón de América del Sur, lejos de los récords asiáticos, existe una pieza silenciosa y colosal que convierte el movimiento de un río en energía capaz de iluminar ciudades enteras y competir con China.
La pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de América del Sur en electricidad y desafía a China
Una estructura colosal de más de 1.200 toneladas se convierte en el corazón de una de las mayores obras energéticas de América del Sur
Se trata de una estructura donde la escala humana parece quedarse corta. No es una obra visible para el visitante casual, pero es el verdadero corazón que transforma el flujo del agua en electricidad. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuntra.
La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de América del Sur en electricidad y desafía a China
En la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú, en Brasil, se encuentra esta monumental obra. Su funcionamiento, aunque basado en principios conocidos, adquiere una dimensión casi poética. El río avanza, empuja las turbinas y estas hacen girar el rotor, una pieza de casi 19 metros de diámetro. Ese giro, constante y preciso, convierte la energía mecánica del agua en electricidad que se distribuye a millones de hogares.
La magnitud de esta infraestructura no es menor. En condiciones óptimas, Belo Monte puede abastecer a unos 63 millones de personas, consolidándose como uno de los pilares energéticos de América del Sur.
Una pieza que se inspira en China
Su construcción, iniciada en la década de 2010, implicó desafíos logísticos enormes: grúas capaces de levantar cientos de toneladas, ensamblajes milimétricos y un entorno natural complejo que obligó a repensar cada decisión técnica.
Y, sin embargo, la comparación inevitable surge al mirar hacia China. La Presa de las Tres Gargantas sigue siendo la mayor central hidroeléctrica del mundo, con una capacidad instalada de 22.500 MW y turbinas que alcanzan potencias de hasta 700 MW por unidad. Frente a ella, Belo Monte parece más pequeña, pero no menos significativa.
De hecho, el rotor brasileño, con sus 1.200 toneladas, se acerca a los gigantes de China, aunque estos alcanzan piezas de mayor peso, y demuestra que América del Sur también juega en la liga de las megaconstrucciones energéticas.
Pero más allá de los números, hay algo más profundo. Estas obras no solo generan electricidad. Transforman territorios, economías y debates. En el caso de Belo Monte, también han despertado controversias ambientales y sociales, recordándonos que toda innovación tiene un costo que va más allá de lo técnico.