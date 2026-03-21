La pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de América del Sur en electricidad y desafía a China

La magnitud de esta infraestructura no es menor. En condiciones óptimas, Belo Monte puede abastecer a unos 63 millones de personas, consolidándose como uno de los pilares energéticos de América del Sur.

Central Hidroeléctrica de Belo Monte (2)

Una pieza que se inspira en China

Su construcción, iniciada en la década de 2010, implicó desafíos logísticos enormes: grúas capaces de levantar cientos de toneladas, ensamblajes milimétricos y un entorno natural complejo que obligó a repensar cada decisión técnica.

Y, sin embargo, la comparación inevitable surge al mirar hacia China. La Presa de las Tres Gargantas sigue siendo la mayor central hidroeléctrica del mundo, con una capacidad instalada de 22.500 MW y turbinas que alcanzan potencias de hasta 700 MW por unidad. Frente a ella, Belo Monte parece más pequeña, pero no menos significativa.

De hecho, el rotor brasileño, con sus 1.200 toneladas, se acerca a los gigantes de China, aunque estos alcanzan piezas de mayor peso, y demuestra que América del Sur también juega en la liga de las megaconstrucciones energéticas.

Pero más allá de los números, hay algo más profundo. Estas obras no solo generan electricidad. Transforman territorios, economías y debates. En el caso de Belo Monte, también han despertado controversias ambientales y sociales, recordándonos que toda innovación tiene un costo que va más allá de lo técnico.