Ahora está sentada en la mesa de un hotel céntrico y "pilotea" las preguntas como quien juega al ajedrez. No hay nadie alrededor. Sólo esta mujer asertiva de 22 años que trata de hacer honor a su nuevo rol y sobre la que la mayoría de los mendocinos no sabe un pomo.

¿Quién habita detrás de la corona, de los atributos, los fuegos artificiales, los festejos y los ojos que repiten su apellido?

Ana Laura Verde reina de la Vendimia 2023 (6).jpeg Ana Laura tiene un discurso medido y se centra en objetivos concretos. Foto: Diario UNO

Ganar el Mundial y ganar la Vendimia

En muchos sitios de Mendoza, ser reina es una ilusión que se amasa desde chica. Así lo vivió Ana Laura, aunque seguramente no pensó que una vez logrado el objetivo empezaría otra etapa, con cosas buenas y también algunas malas, como los insultos en las redes sociales.

Es que hay gente que piensa que las soberanas vendimiales son cosas y así las tratan. Opinan sobre sus cuerpos, sobre sus biografías, sobre sus entornos. Habría que preguntarse por qué tantos mendocinos utilizan las redes para descargar una furia que sería mejor dedicar a causas nobles.

-Vos te planteaste ser reina en una época en la que hay fuertes debates sobre el rol de la mujer ¿Pasaste previamente por algún debate interno?

-A mí siempre me gustó la Vendimia. Antes veía a las reinas nacionales y sentía que era algo inalcanzable. Hoy soy una de ellas. Me pasa que de un día para el otro empezó a subir la cantidad de seguidores que tengo en las redes y recuerdo que yo hacía lo mismo, buscaba a las reinas, quería saber sobre ellas. A mí me encanta y espero que continúe porque es parte de la cultura mendocina.

-Sin embargo, desde algunos sectores se ha planteado que la elección de la reina es un concurso de belleza donde se cosifica a la mujer...

-Nadie nos obliga a estar acá. Nos presentamos porque nos gusta y para mí es un honor representar el mundo del vino, a los viñateros, los contratistas, los bodegueros, los enólogos y hasta los que fabrican corchos, botellas o etiquetas. Es un trabajo conjunto de mucha gente para llegar a un producto -el vino- que nos destaca en el mundo.

-Lo que pasa es que en el medio se expone a las reinas, por ejemplo, a que se hable sobre ellas sin piedad, a que se las califique sin conocerlas...

-A mí no me había pasado nada, pero desde el día en que salí reina me bombardearon. No estaba al tanto de eso hasta que vi el comentario de alguien defendiéndome y me dije '¿qué pasó aca?'; entonces entré a las redes y me encontré con un montón de expresiones que no esperaba. Es muy triste y yo no sé de dónde les nacen esos comentarios sobre mí, sobre mi familia y sobre La Paz. Igual voy con la cabeza en alto, feliz con esta oportunidad que me ha dado la vida.

Ana Laura Verde reina de la Vendimia 2023 (7).jpeg La Reina de la Vendimia prefiere no estar pendiente de las redes, donde la agresividad extrema es muy común. Foto: Diario UNO

Un discurso medido

En ocasiones, Ana Laura responde a las preguntas de forma lateral; cortés pero elusiva. Sobre todo cuando se abordan temas espinosos, como la política o la minería.

Pensándolo bien, a lo mejor es un problema del entrevistador, que se ilusiona con que alguna vez las reinas prendan fuego todo y salgan como valkyrias a combatir sin ambajes las desigualdades que campean por el país.

Pero bueno, no es lo que ocurre en la charla con Ana Laura. La soberana deja claro que es una persona encantadora. Pero también deja claro que por ahora no se quiere meter en líos.

-La idea de elegir reina en un país republicano que luchó contra las monarquías, ¿no te hace ruido?

-La reina de la Vendimia es la representante de los trabajadores de Mendoza, la cara de la provincia. Y no es un trabajo individual porque lo hacemos junto a nuestra virreina y a un montón de gente. Nosotras estamos para cumplir proyectos, y yo especialmente espero que este año los trabajadores y los productores se sientan identificados porque es en quienes pienso hacer hincapié.

-Pero si tenés esas intenciones, te va a rozar la política.

-Esa pregunta no te la voy a responder porque no quiero meterme en esos asuntos.

-Te cambio la perspectiva: más allá de que vos no quieras opinar de política, ¿creés que deberían poder hacerlo las reinas?

-Eso va en cada una.

-En alguna de sus ediciones, la elección de reina de la Vendimia tuvo más que ver con lo fashion que con el apoyo a los productores y trabajadores, como proponés vos ¿Creés que se perdió algo de la identidad original?

-Sería muy lindo que volvamos a lo que era antes, que nos enfoquemos en las personas que representamos. A lo largo de los reinados, cada una ha aportado algo. Sin embargo sería bonito que pudieramos ayudar a los productores de forma concreta. Me interesa eso.

-¿Ayuda ser linda para ser Reina de la Vendimia?

-¿Qué decirte? Encontré gente que sostiene que esto es un concurso de belleza y es la primera que te dice si sos linda o fea. Eso me lo han demostrado en estos días con todos los comentarios que se han hecho. Me gustaría que de acá en más nos enfoquemos en los proyectos de las reinas, que tienen grandes ideas para colaborar con la comunidad.

Ana Laura Verde reina de la Vendimia 2023 (11).jpeg Ana Laura subraya que tiene grandes proyectos para su reinado. Foto: Diario UNO

La corona que llegó después de muchas generaciones

La reina terminó la secundaria con el título de técnica agropecuaria con orientación en Enología, y está en tercer año justamente de la carrera de Enología. Teme un poco a los caballos y a los perros pitbull -"uno me mordió cuando era chica y me dejó una cicatriz en la cara", dijo alguna vez-; y en cambio ama a los golden.

Le gustan el mate dulce, la pizza, el malbec y el cabernet, el número 22 y ver series y películas. Su film favorito es "Palmeras en la nieve" (Fernando González Molina, 2015), una historia de época que involucra amores en África y conflictos coloniales.

Por poco no se presenta como candidata. El último día de inscripción para la elección en La Paz, la llamaron del club Defensores del Este y le propusieron participar. "Terminé aceptando y mirá hasta adónde llegué -se sorprende ella-. Y lo hicimos entre todos, porque los vecinos armaron rifas, vendieron empanadas...hicieron muchas cosas para apoyarme".

No fue su primera experiencia como reina. En 2018, se postuló en el Festival del Junquillerito, una celebración que reúne a la gente que se dedica precisamente a recolectar junquillo para verder o fabricar escobas.

"Ahí fui elegida y, como en La Paz no hay muchas candidatas, desfilamos todas en el Carrusel y la Vía Blanca junto a la reina departamental. Fue la Reina de los Estudiantes, la de los Puesteros, La Flor de la Tradición, etcétera", recuerda ella.

Ana Laura Verde reina de la Vendimia 2023 (1).jpeg Sencilla pero sagaz, la nueva Reina Nacional de la Vendimia evita los temas espinosos. Foto: Diario UNO

La reina, el futuro y el pasado

Ana Laura se apoya sobre la mesa con candor y es inevitable notar su juventud. Se la nota más cómoda cuando habla de La Paz y de los desafíos que enfrenta su departamento. Y, sobre todo, cuando se refiere a su familia.

"Toda la vida estuve relacionada con la agricultura y los animales. Trabajo mucho con mi papá, que se dedica a la ganadería. Lo acompaño cuando nos toca el turno de riego, cuando hay que apartar o señalar animales y cuando vamos a las ferias", describe.

Y enfatiza que su contacto con la tierra viene, incluso, de antes de nacer. Sus bisabuelos, tanto los del lado paterno como del materno, viajaron desde Italia y se radicaron en los pagos paceños haciendo vitivinicultura. Fue una estirpe de contratistas, bodegueros, cosechadores.

"Un abuelo de mi madre era socio de la bodega Superiora, que se encontraba en Santa Rosa. Y siempre me cuentan que el tren pasaba por la puerta, se cargaba ahí el vino y se lo enviaba a resto del país", aporta Ana Laura.

Su familia fue propietaria de una de las siete bodegas que existían en La Paz, aunque luego la mayor parte de los viñedos fue retirado.

Por diferentes motivos, aquellos antepasados se fueron inclinando por la ganadería, y los Verde se quedaron con sólo una hectárea de parral que Ana Laura quiere poner en condiciones para hacer su vino y reflotar su bodeguita. Por ahora, las viejas instalaciones funcionan como galpón. Pero persistieron los tanques de cemento y la reina ya prepara las vasijas ovoides para retomar la actividad.

"En La Paz llegó a haber más de 2.000 hectáreas de viñedos. Quedó sólo una bodega que exporta y un grupo de pequeños viñateros que trabajan en unas 200 hectáreas, más algunos elaboradores de vino casero. Mi proyecto es reflotar aquello, para que podamos proyectarnos al mundo. Y uno de los grandes obstáculos que tenemos es que nos llega muy poca agua", analiza.

reina de la paz vendimia 2023.jpg La nueva Reina. En la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, resultó electa -por amplio margen- la representante de La Paz, Ana Laura Verde.

-Como paceña, ¿sentís que Mendoza se olvida de los departamentos menos poblados?

-Hay mendocinos que ni siquiera conocen La Paz. Me pasa con mis compañeros de la facultad: muchísima gente nunca ha ido y piensa que es un lugar recóndito. Nosotros estamos acostumbrados a ir y venir; es sólo una hora y media desde la Ciudad. Entonces lo primero que yo propondría es que vengan a conocernos y que se den cuenta del potencial que tenemos.

-Anotemos esto y lo leemos dentro de diez años: ¿pensás que van a seguir existiendo las Reinas de la Vendimia en el futuro?

-Van seguir existiendo porque en estas tres noches que pasé en el Teatro Griego yo conecté en primera persona con lo que le pasaba a la gente, y es muy fuerte. No se puede sacar algo que es parte de nuestra historia. Y si alguien lo quiere quitar somos muchos los que vamos a pelear para que siga.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Está bien elegir a una reina de la Vendimia con sueldo y patrocinio del Estado?