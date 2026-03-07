Qué significa que tu perro bosteze luego de dormir y por qué es algo positivo

Al bostezar, tu perro inhala una gran cantidad de aire, lo que ayuda a bombear sangre oxigenada al cerebro. Esto actúa como un "botón de encendido" para que su organismo pase del estado de reposo a la alerta de forma eficiente.

Este gesto ayuda a liberar la tensión acumulada en la mandíbula y los músculos del cuello tras horas de inactividad. Es el equivalente canino a nuestro café de la mañana.

perro, bostezo Este gesto es una especie de reiniciador en tu perro.

Por otro lado, estudios sugieren que el bostezo ayuda a enfriar la temperatura del cerebro, permitiendo que la mascota procese mejor los estímulos del entorno recién despierta.

Que un perro se tome el tiempo de bostezar y estirarse al despertar es un indicador de bienestar emocional. Un animal que vive en un estado de miedo o ansiedad constante suele despertar en alerta máxima.

¿Cuándo deberías preocuparte?

Aunque el bostezo tras dormir es positivo, es importante diferenciarlo del bostezo por estrés. Si notas que tu perro bosteza de forma compulsiva en lugares nuevos, frente a extraños o cuando intentas abrazarlo, esto significa que está incómodo y necesita espacio.

En conclusión, la próxima vez que veas a tu peludo bostezar tras su siesta, sonríe. Es la forma que tiene su cuerpo de decir: "Estoy listo para un nuevo día contigo".