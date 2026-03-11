Presta atención: el error que todos cometen al irse de viaje con su perro

En el caso de los autos, el uso de arneses de seguridad, correas especiales o transportadoras rígidas es indispensable para garantizar la integridad de todos los pasajeros, incluida tu mascota.

Otro fallo frecuente es el manejo de la alimentación: alimentar a la perro justo antes de salir o cambiar su dieta habitual durante el trayecto puede derivar en malestares gástricos evitables.

Ante el temor de que el animal sufra ansiedad, muchos dueños recurren a la sedación, lo cual es un grave error. La Dra. Paredes advierte que la sedación rutinaria puede provocar riesgos respiratorios y cardíacos, además de que la mascota puede evitar algo muy importante, como la regulación de su temperatura corporal.

Es vital monitorear el comportamiento del perro durante el viaje. El jadeo excesivo, la salivación abundante, los temblores o incluso el lamerse las patas de forma compulsiva son señales claras de que la mascota no la está pasando bien.

Consejos para un viaje seguro

Chequeo previo: realizar un control veterinario, tener vacunas al día y contar con certificado de buena salud.

realizar un control veterinario, tener vacunas al día y contar con certificado de buena salud. Identificación: uso de chapita, microchip y un botiquín básico.

uso de chapita, microchip y un botiquín básico. Atención a la raza: los animales braquicéfalos (cara achatada) requieren cuidados extremos con el calor y la respiración.

los animales braquicéfalos (cara achatada) requieren cuidados extremos con el calor y la respiración. Llegada al destino: revisar que el nuevo entorno sea seguro y ofrecerle un espacio propio con su cama habitual para facilitar su aclimatación.

