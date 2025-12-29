Tristeza total: una niña de dos años murió al caer a un estanque durante un encuentro familiar.

Tragedia niña estanque

Maxwell contó que Isobel mientras jugaba con sus regalos de Navidad se alejó de los festejos y en segundos cayó al estanque de un jardín cercano, que tenía una valla de protección. La familia estaba allí porque a su casa definitiva se le estaban realizando en reformas. "No pudimos encontrarla por un momento y en ese momento, ella se fue al jardín y cayó al estanque", contó la tía de la niña.

Luego de la caída al estanque, los familiares de la niña le practicaron RCP hasta la llegada de la ambulancia. Isobel fue trasladada a un hospital cercano, pero según Maxwell, "tristemente no se pudo salvar más allá de los esfuerzos". La mujer también explicó que "es extremadamente difícil para mí tratar de comunicar esto y repasar esta pesadilla viviente de nuestra inocente niña querida (siendo) arrebatada de nosotros."

El GoFundMe creada en la ocasión busca cubrir el funeral y costear un jardín memorial en recuerdo de la niña. La familia destacó que Isobel era alegre, sonriente y aventurera. En ese sentido, el 28 de diciembre, la propia madre de la pequeña publicó en redes sociales: "Todos los que conocen a Isobel y a nosotros saben lo talentosa que era y que vivió más en sus dos años que algunos niños en toda una vida".

La familia explicó que el estanque ya estaba instalado en la propiedad cuando compraron la casa, la cual estaban renovando para convertirla en su hogar soñado. Aunque contaba con una valla temporal de protección, eso no impidió que Isobel accediera al estanque en un momento de descuido.

Tamara Wallace pidió a los conocidos que la recuerden por la luz que dio y no por su trágico final. "Criamos a su hermano pequeño de la misma manera y él sabrá que tiene una hermana y que ella es y continuará siendo increíble", expresó la mamá de la pequeña y aseguró que la niña será siempre parte de la familia y su "ángel de Navidad".

La madre agradeció el apoyo de la gente y destacó que la comunidad se mostró "sin juicio" por el trágico accidente. La familia, devastada, solicitó respeto mientras organizaban el velatorio y el funeral. La colecta en GoFundMe sigue activa para quienes quieran colaborar y ayudar a cubrir los gastos y el futuro memorial en honor de Isobel Wallace.

Los allegados calificaron la pérdida como irreparable y devastadora, y en ese sentido, pidieron un espacio para llorar.

En uno de los mensajes compartidos por sus padres, se lee un profundo sentimiento de amor y despedida: “Isobel, mi dulce y dulce niña, nuestros corazones estallan de amor por ti. Esto nunca es un adiós porque sabemos que estás cerca. Mamá y papá te verán pronto”, afirmaron, según el informe de telediario.mx.

Abigail, la tía de la niña, comentó que la familia está "absolutamente desconsolada" y recordó la personalidad vivaz de Isobel. Los organizadores del GoFundMe informaron actualizaciones sobre la recaudación y los planes para el jardín memorial que servirá como lugar de recuerdo para la pequeña Isobel.