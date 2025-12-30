El IPV confirmó que entregó 6 casas por día en promedio durante 2025

ipv entrega casas La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, la vicegobernadora Hebe Casado, una adjudicada del IPV y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

El nuevo complejo, situado en Salvador Civit y Cantero, fue financiado por la Provincia a través del programa Mendoza Construye, con una inversión total de $9.341,8 millones, según confirmaron desde el Gobierno.

Las cifras del IPV durante el 2025, según el Gobierno

Durante el acto, Badui aportó cifras que dimensionan la política habitacional del gobierno de Alfredo Cornejo de este año: el IPV entregó 2.298 casas, un promedio de 6 viviendas por día.

"Hoy somos todos un poco más iguales, porque la vivienda es calidad de vida y dignidad. Ahora pedimos a los adjudicatarios el compromiso de pagar su cuota para que el sistema siga girando y más mendocinos accedan a este derecho", dijo durante su discurso en el acto.

ipv casas 3 Adjudicados de casas del IPV y funcionarios.

La vicegobernadora se expresó en la misma sintonía y dijo que la casa propia es el máximo sueño de cualquier argentino. "Lograrlo es fruto de un enorme esfuerzo económico del Estado mendocino y de una coordinación impecable con el Municipio. Seguimos trabajando con el mismo compromiso porque sabemos que todavía hay familias esperando su oportunidad", aseveró.

Finalmente, el intendente Diego Costarelli puso en valor el modelo de gestión: "Este esfuerzo conjunto impulsa una igualdad social ascendente. Me enorgullece que, en un contexto nacional complejo, logremos estos resultados gracias a una administración eficiente de los recursos. Hoy, estas familias inician una etapa con la seguridad de poder proyectar el hogar que siempre soñaron".

De qué se trata el nuevo barrio de Godoy Cruz del IPV

El barrio Jardín Sarmiento II se compone de 108 departamentos distribuidos en bloques de tres niveles. El proyecto tiene un diseño inclusivo, con unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz y para personas con condición del espectro autista (TEA).

ipv casas 2 El barrio Jardín Sarmiento II, en el oeste de Godoy Cruz.

Cada unidad posee entre 64 y 67 m², 2 dormitorios, cochera y terminaciones de calidad. El predio cuenta con infraestructura completa: redes de gas natural, agua, cloacas, alumbrado público y un entorno urbanizado con rampas de accesibilidad y arbolado.

Con la entrega de este lunes, Godoy Cruz consolida una década de fuerte inversión, alcanzando las 829 viviendas entregadas desde 2016.