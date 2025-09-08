Fibromialgia es uno de los diagnósticos documentados que motivaron licencias médicas ahora cuestionadas.

Romina Crisafulli-Defensora Oficial San Rafael-Jury El Jury de Enjuiciamiento recibió una acusación contra la defensora pública de San Rafael Romina Crisafulli.

El Jury de Enjuiciamiento y el caso Crisafulli

La denuncia por desorden de conducta y mal desempeño contra Romina Crisafulli es la segunda de alto impacto público recibida en el Jury de Enjuciamiento contra magistrados mendocinos en los últimos meses.

La primera data de junio y tiene como acusado al juez penal Sebastián Sarmiento, proceso en desarrollo por la liberación anticipada de presos condenados.

El caso Crisafulli tiene condimentos particulares no políticos sino puramente laborales. A la magistrada con funciones en San Rafael se le enrostraron comportamientos indebidos hacia colegas y no haber declarado oficialmente que cambió de domicilio desde el Sur al Gran Mendoza.

La conducción del Ministerio Público de la Defensa considera que Romina Crisafulli intentó forzar un cambio de destino laboral mediante documentación privada falsa, entre otras acciones que motivaron la acusación ante el Jury de Enjuiciamiento.

Según la acusación presentada por escrito en el Jury, la defensora oficial Romina Crisafulli “continúa presentando certificados médicos, alegando discrepancia con el alta médica otorgada, rehusándose al reintegro en sus funciones como titular de la Defensoría a su cargo, y haciendo caso omiso a las notificaciones de la Oficina de Recursos Humanos respecto las faltas injustificadas registradas”.