Video: atraparon a dos policías de la "montada" en un momento de intimidad mientras trabajaban

Hasta el momento, la cúpula de la PNP de Perú no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas se inicie un proceso administrativo disciplinario por "falta grave". De confirmarse la responsabilidad de los agentes, ambos podrían enfrentar sanciones severas, que van desde la suspensión hasta la baja definitiva de la institución por vulnerar los principios éticos y el reglamento interno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaPeru/status/2034087315639848995&partner=&hide_thread=false #PNPInforma | Sobre la difusión de un video que involucra a personal policial en hechos ocurridos dentro de instalaciones policiales, se comunica que Inspectoría General de la PNP ha dispuesto el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, conforme… pic.twitter.com/JHTp9AfQ9P — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 18, 2026

Repercusión en redes por el video de los agentes de la policía

El video, que se esparció rápidamente por grupos de WhatsApp y plataformas digitales, generó una ola de indignación entre los ciudadanos de Perú, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares. El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han cuestionado la integridad de algunos miembros de la fuerza policial en aquel país.