Video: atraparon a dos policías de la "montada" en un momento de intimidad mientras trabajaban

Un grave escándalo institucional estalló en el seno de la Policía Nacional del Perú (PNP). La difusión de un video a través de redes sociales, en el que se observa a dos efectivos de la Policía manteniendo relaciones sexuales en una oficina oficial, ha puesto bajo la lupa la conducta ética y la disciplina dentro de la fuerza.
Según trascendió, el hecho habría ocurrido en una oficina perteneciente a la Unidad Histórica de la Policía Montada “El Potao”. Los involucrados han sido identificados preliminarmente como el mayor Martín M.O. y una suboficial de segunda, Reynalda V.S., quienes presuntamente se encontraban en pleno horario de servicio al momento de ser captados.
Video: dos policías atrapados infraganti en la oficina
Lo que más preocupa a las autoridades y a la opinión pública es que, según versiones que circulan desde el interior de la propia base policial, este no sería un hecho aislado. La situación ha reavivado el debate sobre la falta de control en las instalaciones oficiales y el impacto negativo que estas conductas tienen sobre la imagen de la institución encargada de velar por el orden.
Hasta el momento, la cúpula de la PNP de Perú no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas se inicie un proceso administrativo disciplinario por "falta grave". De confirmarse la responsabilidad de los agentes, ambos podrían enfrentar sanciones severas, que van desde la suspensión hasta la baja definitiva de la institución por vulnerar los principios éticos y el reglamento interno.
Repercusión en redes por el video de los agentes de la policía
El video, que se esparció rápidamente por grupos de WhatsApp y plataformas digitales, generó una ola de indignación entre los ciudadanos de Perú, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares. El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han cuestionado la integridad de algunos miembros de la fuerza policial en aquel país.