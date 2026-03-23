En Europa, donde la ingeniería y la estrategia marcan el rumbo, comenzó la construcción de un imponente barco diseñado para operar aviones en alta mar. Con 310 metros de largo y 80.000 toneladas, no es solo una obra de escala monumental, sino una señal de ambición.
Con 80.000 toneladas y 310 metros, comienza la construcción del portaaviones más grande de Europa
La construcción de este coloso naval marca un hito para Europa, al combinar escala, tecnología y capacidad aérea en un solo barco.
Cada avance refleja precisión, pero también una apuesta por fortalecer su presencia en el escenario global. Mientras el barco toma forma, también se proyecta una nueva etapa en la forma en que Europa despliega sus aviones y su poder naval.
Con 80.000 toneladas y 310 metros, comienza la construcción del portaaviones más grande de Europa
Francia inició la construcción del llamado Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG), un portaaviones de nueva generación que, con unas 80.000 toneladas de desplazamiento y 310 metros de eslora, se convertirá en el más grande jamás construido en Europa.
El buque reemplazará al histórico Charles de Gaulle, actualmente el único portaaviones nuclear europeo en servicio, y marcará un salto tecnológico clave. Estará impulsado por dos reactores nucleares de última generación, lo que le permitirá operar durante largos períodos sin necesidad de repostar y sostener misiones de gran alcance.
Una cubierta pensada para aviones del futuro
Pero no se trata solo de tamaño. La cubierta de este barco estará preparada para operar más de 40 aeronaves, incluyendo cazas, drones y sistemas de alerta temprana, con catapultas electromagnéticas similares a las más avanzadas del mundo.
La importancia de este proyecto se puede entender en distintas capas:
- Autonomía estratégica: al ser nuclear, este barco podrá operar sin depender de abastecimiento constante, lo que amplía su capacidad de despliegue global.
- Salto tecnológico: incorporará sistemas de lanzamiento electromagnético y plataformas adaptadas a drones, marcando una evolución en la guerra naval.
- Proyección de poder: un portaaviones es, en esencia, una base aérea flotante, capaz de influir en conflictos a miles de kilómetros.
- Impacto industrial: su construcción moviliza a toda la cadena naval europea, desde astilleros hasta innovación en energía nuclear.
Se espera que entre en servicio hacia 2038, con una inversión que supera los 10.000 millones de euros, reflejando no solo una apuesta militar, sino también industrial y tecnológica para Europa.