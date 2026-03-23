La primera nevada sorprendió en Las Leñas y hay expectativas de una buena temporada

En cambio, el organismo emitió una alerta por fuertes vientos que afectarán el área de cordillera. Se espera que las ráfagas alcancen velocidades considerables, lo que podría generar voladuras de la nieve recién caída y condiciones de visibilidad reducida en los caminos de acceso al centro de esquí.

Superar el 2025 agridulce en Las Leñas

La temporada invernal 2025 en Las Leñas estuvo marcada por un inicio tardío, una fuerte afluencia de turistas en julio y un cierre anticipado condicionado por la escasez de nieve.

las leñas.jpg Mendoza ofrece la oportunidad de esquiar en pistas de gran jerarquía. Imagen ilustrativa.

El centro de esquí abrió el 28 de junio, tras una breve postergación por falta de precipitaciones, y finalizó su actividad el 20 de septiembre, antes de lo habitual. Durante las vacaciones de invierno, el complejo registró niveles de ocupación cercanos al 80%.

Sin embargo, el panorama cambió en agosto, cuando la falta de nevadas provocó una caída del 30% en la ocupación respecto de 2024, afectando el ritmo de visitantes en la segunda mitad de la temporada.