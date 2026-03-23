La primera nevada sorprendió en Las Leñas y hay expectativas de una buena temporada

Este domingo, el centro de esquí Las Leñas sorprendió a propios y ajenos con una intensa nevada que cubrió de blanco la base y las pistas superiores, adelantándose al calendario invernal y despertando la ilusión de los amantes del deporte blanco.
Las imágenes y videos que circularon rápidamente por las redes sociales mostraron una acumulación de nieve significativa para la fecha, transformando el paisaje árido de la precordillera malargüina en una postal invernal. El fenómeno no solo atrajo a turistas que se encontraban en la zona, sino que encendió las alarmas de optimismo en el sector turístico, que ya proyecta una temporada de invierno con buena acumulación nívea.
Pronóstico en Las Leñas: vientos fuertes y cielo despejado
Sin embargo, quienes esperaban que el fenómeno continuara durante la semana deberán aguardar. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se encuentran proyectadas nuevas nevadas para los próximos días en la zona de alta montaña de Malargüe.
En cambio, el organismo emitió una alerta por fuertes vientos que afectarán el área de cordillera. Se espera que las ráfagas alcancen velocidades considerables, lo que podría generar voladuras de la nieve recién caída y condiciones de visibilidad reducida en los caminos de acceso al centro de esquí.
Superar el 2025 agridulce en Las Leñas
La temporada invernal 2025 en Las Leñas estuvo marcada por un inicio tardío, una fuerte afluencia de turistas en julio y un cierre anticipado condicionado por la escasez de nieve.
El centro de esquí abrió el 28 de junio, tras una breve postergación por falta de precipitaciones, y finalizó su actividad el 20 de septiembre, antes de lo habitual. Durante las vacaciones de invierno, el complejo registró niveles de ocupación cercanos al 80%.
Sin embargo, el panorama cambió en agosto, cuando la falta de nevadas provocó una caída del 30% en la ocupación respecto de 2024, afectando el ritmo de visitantes en la segunda mitad de la temporada.