El nombre exótico que nadie usa desde 1977 en Argentina

Ponerle nombre a un niño o niña es un momento crucial en la vida del recién nacido, también de sus papás. Es que se elige la forma de llamarlo durante toda la vida, lo que marcará su identidad ante el mundo. En Argentina existe una ley que limita la libre elección, para evitar formas ridículas u ofensivas de nombrar a una persona.
La regla, conocida como ley de nombre, inicialmente era muy restrictiva ya que prohibía, los nombres extranjeros. sin embargo, fue actualizada recientemente, lo que abrió todo un abanico de posibilidades a los padres ya que incluso se pueden inventar palabras nuevas, siempre que cumplan con los requisitos mínimos.
Esta alternativa ha sido muy apreciada, ya que en los registros comenzaron a encontrarse nombres raros nunca antes utilizados. No obstante, hay un nombre de mujer que data de mucho tiempo atrás, pero que no es común en nuestro país: Canuta.
Canuta: el nombre que en Argentina solo se eligió 9 veces
Canuta es un nombre muy poco frecuente. Según los datos que brinda el registro Nacional de las Personas, RENAPER, solamente se eligió 9 veces.
La primera vez que Canuta fue elegido para una persona ocurrió en 1925, y la última en 1977. Por lo tanto, aunque en la actualidad los nombres exóticos están de moda, desde hace casi 50 años (48 para ser exactos) que nadie es bautizado como Canuta.
Significado del nombre Canuta
Canuta es la forma femenina del nombre Canuto, que proviene del nórdico antiguo Knútr (latinizado como Canutus). En el pasado fue un nombre muy común entre reyes escandinavos en la Edad Media, especialmente en Dinamarca, Noruega e Inglaterra.
El nombre Canuta significa: “nudo”, “unión” o “lazo”. En sentido simbólico: fuerza, firmeza, vínculo sólido. Por eso se asocia con personas fuertes, firmes en sus decisiones y con gran capacidad de unir o sostener a otros.
Más nombres nórdicos raros
- Asa: del nórdico Ás (dios). Significa “divina” o “perteneciente a los dioses”.
- Sigrid: “Bella victoria”.
- Ragna: Variante de Ragnhild. “Consejera poderosa”.
- Gudrun: Guð (dios) + rún (secreto). “Secreto divino”.
- Yrsa: forma nórdica de Úrsula. Significa “osa”, símbolo de fuerza y protección.
- Hilda: “batalla”. Muy usada en la Edad Media, hoy casi inexistente.
- Alva: del nórdico alf: “elfa”, “ser luminoso”.