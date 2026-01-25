El nombre exótico que nadie usa desde 1977 en Argentina

Canuta: el nombre que en Argentina solo se eligió 9 veces

Canuta es un nombre muy poco frecuente. Según los datos que brinda el registro Nacional de las Personas, RENAPER, solamente se eligió 9 veces.

La primera vez que Canuta fue elegido para una persona ocurrió en 1925, y la última en 1977. Por lo tanto, aunque en la actualidad los nombres exóticos están de moda, desde hace casi 50 años (48 para ser exactos) que nadie es bautizado como Canuta.

Significado del nombre Canuta

Canuta es la forma femenina del nombre Canuto, que proviene del nórdico antiguo Knútr (latinizado como Canutus). En el pasado fue un nombre muy común entre reyes escandinavos en la Edad Media, especialmente en Dinamarca, Noruega e Inglaterra.

El nombre Canuta significa: “nudo”, “unión” o “lazo”. En sentido simbólico: fuerza, firmeza, vínculo sólido. Por eso se asocia con personas fuertes, firmes en sus decisiones y con gran capacidad de unir o sostener a otros.

Más nombres nórdicos raros