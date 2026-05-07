Fayad presentó la ley que apuesta al RIMI y elimina el financiamiento estatal a privados

créditos para pymes fondo para la transformación y el crecimiento.jpg Eliminación del financiamiento a través del Fondo para la Transformación y adhesión al RIMI.

Dentro de la misma ley, además, se reestructura el Casino de Mendoza y se establece un sistema de “limpieza” de activos incobrables heredados del ex banco provincial.

Del financiamiento directo a la apuesta por el crédito privado

Lo que busca el Ministerio de Hacienda con este proyecto de ley -que ya genera cuestionamientos en la oposición- es profundizar el proceso de modernización del Estado y el impulso de inversiones privadas.

“Estamos modificando las herramientas mediante las cuales la Provincia promueve el acceso al financiamiento del sector productivo, disolviendo el Fondo para la Transformación y pasando a un sistema de subsidio de tasas y fortalecimiento del sistema de garantías”, explicó Fayad en la Legislatura, retomando un anuncio que Alfredo Cornejo había realizado el 1 de mayo durante la Asamblea Legislativa.

“El Fondo para la Transformación fue diseñado con otro volumen. Hoy su capital es casi nulo y el sistema financiero está volviendo a cumplir ese rol. Estamos convencidos de que es mejor aportar desde el Estado con subsidio de tasas y fortaleciendo el sistema de garantías, que es lo que permite a las pymes acceder a créditos bancarios”, argumentó el ministro.

alfredo cornejo victor fayad

Traducido: Mendoza dejará de financiar de manera directa al sector privado y buscará que ese financiamiento quede en manos de los bancos.

Según Fayad, “hay indicios de que en 2026 y hacia adelante habrá financiamiento financiero”, en un contexto en el que “se necesita movilidad del capital y de emprendedores que invierten en sectores que hoy son más rentables que otros”.

Por eso, sostuvo, “esta herramienta será más eficiente: será más útil subsidiar tasas que otorgar créditos de manera directa”.

Adhesión al RIMI para fomentar inversiones

El segundo componente del proyecto de ley es la adhesión al RIMI, es decir al Régimen de Incentivos a Medianas Inversiones.

“Tiene grandes beneficios en materia de IVA y Ganancias, que son impuestos nacionales, pero se coparticipan con las provincias”, expresó Fayad en alusión a lo que resigna la provincia apoyando este régimen.

Junto con esa adhesión, la Provincia busca sumar incentivos propios para garantizar “estabilidad fiscal” a los proyectos que ingresen al régimen.

vargas arizu alfredo cornejo malla antigranizo.jpg Cornejo y el ministro de Producción Vargas Arizu firmaron la respuesta escrita al reclamo de las cámaras empresarias para sostener a las pymes

“No se van a crear nuevos impuestos por 10 años desde la promulgación de la ley que puedan afectar a los proyectos adheridos; y además se fijan como alícuotas máximas las vigentes al momento de la sanción”, detalló el ministro.

La iniciativa también prevé beneficios adicionales vinculados al empleo, subsidios de tasas, promoción de exportaciones a través de ProMendoza y prioridad para acceder a espacios en parques industriales.

Limpieza del Estado

Los últimos dos capítulos del proyecto de ley tienen que ver con el orden y la transformación de algunas estructuras del gobierno:

Instituto de Juegos y Casinos

Deudas incobrables de bancos privatizados.

Liberación de hipotecas y activos congelados

La reestructuración del Casino tiene como fin “optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera”, explicaron desde Gobierno.

Esta medida se vincula con el impacto negativo derivado del incendio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades.

incendio casino de mendoza san martin interior

En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, el proyecto plantea la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto para adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.

Desde el Ejecutivo indicaron que la situación impacta en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos, además de comprometer transferencias a salud y bibliotecas populares.

Y el otro punto tiene que ver con la liquidación de los activos de los bancos oficiales que se privatizaron en los 90. “Aquel proceso le dejó a la Provincia activos de muy mala calidad y muy difícil recupero”, explicó Fayad. “Llevamos 30 años intentando cobrar esos activos y nunca fue efectivo”, agregó.

La idea, entonces, “es limpiar esa cartera de activos y ordenar esa estructura: vamos a permitir pasar a pérdida algunas deudas incobrables, liberar algunas hipotecas para que unidades productivas que están congeladas para que vuelvan al sistema y evitar eventuales demandas judiciales” contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.

El proyecto que cambia el modelo de financiamiento y apunta a la promoción de inversiones entró a la Cámara de Diputados y comenzará a tratarse en comisiones desde la semana próxima.