El PJ se plantó en la Legislatura para salvar el Fondo de Transformación y el Crecimiento

german gomez pj Germán Gómez, el titular del bloque de diputados del PJ. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

En defensa del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, referentes de ambos bloques del PJ resaltaron que es una herramienta estratégica para promover el desarrollo económico, la inversión productiva y la generación de empleo.

Y señaló que ante las versiones de que el Gobierno pretendía reformarlo y avanzar con el subsidio de tasas a los créditos productivos, dos instituciones claves como son la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería y Servicios de General Alvear expresaron su preocupación, salieron a pedir no sólo que se asegure su continuidad, sino que se lo fortalezca.

En paralelo, los peronistas que convocaron a una conferencia de prensa para presentar su proyecto, denunciaron que ese Fondo viene sufriendo un largo proceso de "desfinanciamiento, descapitalización y pérdida de centralidad en la política económica".

Cómo financiar proyectos productivos con el Resarcimiento y las regalías mineras

El proyecto del PJ que ya ingresó a Diputados y que se replicó ahora en el Senado, no sólo pretende evitar el "vaciamiento" del Fondo para la Transformación como herramienta clave de financiamiento productivo, sino que avanza con proponer que con el respaldo de esos 20 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento se garantice su sostenibilidad en el tiempo.

"El desarrollo productivo provincial debería ser más amplio, integral y sostenido en el tiempo, contemplando variables como planificación estratégica, inteligencia comercial, acceso a mercados, infraestructura, innovación tecnológica y financiamiento adecuado", plantea e incluye también un aporte de las regalías mineras.

En concreto, en el artículo 3 del proyecto, sugiere que del 88% de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental que se genera con las regalías mineras, se destine "como mínimo un 20%" a Fondo para la Transformación y el Crecimiento, atento a que aquel fondo tiene como destino el "financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y desarrollo territorial".

Y remarca que los fondos que se transfieran sólo podrán afectarse específicamente al "financiamiento de proyectos productivos, con prioridad en pequeñas y medianas empresas, agricultura familiar, procesos de reconversión productiva y agregado de valor".