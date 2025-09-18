Inicio Política ATN
Reparto de ATN a las provincias: el Senado rechazó el veto y le dio otro golpe a Milei

El Senado aprobó la insistencia por la nueva ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vetada por Javier Milei. Pasó a Diputados

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Anabel Fernández Sagasti en el Senado

Anabel Fernández Sagasti en el Senado, que trató y aprobó el proyecto de ATN para el reparto de fondos a las provincias.

El Senado resolvió este jueves por amplia mayoría rechazar el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por los gobernadores, en medio de un panorama adverso para el gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

La votación dio 59 voluntades as favor, entre ellas la de la mendocina Anabel Fernández Sagasti; 9 en contra y 3 abstenciones, incluidas las de los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez.

La semana pasada, Javier Milei hizo un esfuerzo por recomponer los vínculos con las provincias, repartió ATN a gobernadores aliados y presentó un presupuesto con modos más moderados; pero, todo está dado este jueves para que la Cámara Alta le vuelva a dar la espalda al Presidente.

La definición quedará ahora en manos de Diputados.

Cómo salió el proyecto de los ATN del Senado

La iniciativa de redistribución de los fondos discrecionales a las provincias fue impulsada por los gobernadores. En el Senado, el proyecto había recibido 56 votos afirmativos y uno solo en contra (Luis Juez), pero los libertarios y los senadores aliados se ausentaron.

Entre esas ausencias estuvieron las de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Ahora directamente se abstuvieron.

senado atn congreso
En el Senado se debate la insistencia de la ley de ATN, frente al veto del presidente Javier Milei.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la UCR, el PRO y otros representantes provinciales.

En el horizonte emerge la Cámara de Diputados, que se avizora como el lugar de negociación entre las provincias y la Casa Rosada, al ser es un territorio menos hostil para el presidente Javier Milei, aun pese a haber cosechado derrotas en las últimos meses y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto a la reforma jubilatoria.

También es un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos como para rechazos o ausencias.

Revés en Diputados por el presupuesto universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría

Esta sesión llega en el medio de la turbulencia que generó el abrumador rechazo a los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría y Residencias por parte de la Cámara de Diputados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se mostró disconforme con la votación y responsabilizó a “esquema político que no quiere que la Argentina avance”.

El funcionario expresó que el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de $1.9 billones, lo que equivale a “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”.

Y aprovechó para recurrir a la chicana: “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante cuatro meses, para financiar esta ley, que propusieron rechazando el veto, el día de ayer una de las cámaras”.

Y continuó: “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente”.

Por último, el vocero aseguró que la oposición “quiere destruirlo todo” al tiempo que aclaró que La Libertad Avanza hará “todo lo que sea posible para que eso no pase”.

