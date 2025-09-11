El rechazo de Javier Milei a las leyes que amplían el presupuesto para áreas de la educación y la salud fueron publicadas en el Boletín Oficial y argumentan en la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar lo que la administración libertaria considera un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

El proyecto implicaba una recomposición salarial en profesionales de la salud, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.