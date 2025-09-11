Javier Milei modificó el Presupuesto para blindar el pago de salarios y deudas

El Ejecutivo sostuvo en la normativa que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

El texto explicita que también “se disponen compensaciones que implican reducir los gastos de capital e incrementar los gastos corrientes y modificar la distribución entre finalidades del gasto”.

Milei cadena nacional - Editado El lunes Javier Milei anunciaría en cadena nacional el proyecto del Presupuesto 2026.

Milei presentará el lunes por cadena nacional el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que será girado y debatido en el Congreso.

Se espera que se detallen las principales políticas fiscales, previsionales y sociales que regirán durante el próximo año, así como las estimaciones de ingresos, gastos y la evolución proyectada de variables económicas clave como la inflación, el empleo y la inversión pública.

El Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 casi en el límite del plazo legal, en medio del establecimiento de distintas mesas políticas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

El país lleva dos años sin un plan de gastos, al mantener prorrogado el de 2023, y se espera un duro debate en el que los bloques buscarán modificar el contenido del proyecto oficial. Milei prorrogó dos veces el presupuesto de 2023.

Renovar cada año el presupuesto anterior le daba al Gobierno un gran margen para manejarse con mayor arbitrariedad a la hora de hacer cambios de partidas presupuestarias.

Milei había presentó el año pasado proyecto de Presupuesto 2025 con un discurso trasmitido por cadena nacional desde el Congreso, y que preveía que la economía crecería un 5%, una inflación del 18,3%, y un dólar oficial a $1.207 en diciembre, pero cuando el proyecto llegó al Congreso el debate se empantanó y el oficialismo resolvió volver a prorrogar el plan de gastos de 2023.