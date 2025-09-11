Milei envió sus condolencias a los familiares del activista asesinado, Charlie Kirk

Trump ordenó que “todas las banderas estadounidenses” se izarán a media asta en honor a Charlie Kirk, después de que el activista político conservador muriera este miércoles.

El presidente Milei posteó: "Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós".

Kirk había nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.