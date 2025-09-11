Inicio Política Javier Milei
Estados Unidos

Milei envió sus condolencias a los familiares del activista asesinado, Charlie Kirk

Charlie Krik murió este miércoles durante un tiroteo en la Universidad del Valle de Utah

Por UNO
El presidente Milei posteó unas sentidas palabras por el asesinato de Krik.

El presidente Milei posteó unas sentidas palabras por el asesinato de Krik.

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según publicó el presidente Donald Trump en Truth Social. El presidente Javier Milei envió sus condolencias.

“Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, declaró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

La búsqueda del sospechoso que disparó fatalmente a Charlie Kirk aún está en curso, y la búsqueda inicial recuperó el arma utilizada en el tiroteo hasta el miércoles por la tarde, dijo a CNN un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el asunto.

Trump ordenó que “todas las banderas estadounidenses” se izarán a media asta en honor a Charlie Kirk, después de que el activista político conservador muriera este miércoles.

Captura de pantalla 2025-09-11 030057

El presidente Milei posteó: "Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós".

Kirk había nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

Temas relacionados:

Te puede interesar