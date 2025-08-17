Sin embargo, los ahorristas sufrieron otro cambio a mediados y finales de julio, luego de que los bancos confirmaran la nueva tasa de interés para el plazo fijo. Al comenzar agosto subieron considerablemente.

Subió el plazo fijo otra vez: cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días

En caso de que una o más personas quieran ganar poco más de $450.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades subieron sus porcentajes, el Banco Nación ofrece el 44% de tasa de interés anual en su canal electrónico, esto se debe invertir para ganar más de $450.000 a 30 días:

Plazo: 30 días

Capital: $12.050.000

Intereses ganados: $450.636,99

Monto total: $12.500.636,99

TNA: 45,50%

TEA: 56,31%

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en agosto: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para clientes es el Credicoop con un 45,5%. Le siguen el Nación (44%), el Galicia (43%), el ICBC Argentina (42,85%) y el Credicoop (42%).

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: