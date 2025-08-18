Inicio Economía Plazo fijo
Subió el plazo fijo: qué banco paga más intereses este lunes 18 de agosto 2025

Los bancos tomaron una decisión trascendental sobre el ahorro en plazo fijo y la tasa de interés en el arranque de agosto 2025. Qué entidad paga más

Marcos Barrera
En marzo del 2024 el gobierno nacional de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

Plazo fijo 2025
El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para clientes es el Credicoop con un 45,5%. Le siguen el Nación (44%), el Galicia (43%), el ICBC Argentina (42,85%) y el Credicoop (42%).

Plazo fijo bancos tasas de interés
Un plazo fijo es un tipo de depósito bancario donde se acuerda con la entidad financiera el plazo (la duración de la inversión) y la tasa de interés que se aplicará.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

  • Banco Nación: 44%
  • Santander Argentina: 35%
  • Galicia: 43%
  • Provincia de Buenos Aires: 39%
  • BBVA Argentina: 40%
  • Banco Macro: 38%
  • Banco Hipotecario: 45,5%
  • Banco Credicoop: 42%
  • ICBC Argentina: 42,85%
  • Banco Ciudad: 31%

Los movimientos de los plazos fijos en el último tiempo

En el último tiempo algunos bancos bajaron su tasa interés entre uno y dos puntos producto del movimiento que tuvo el dólar, luego que el gobierno nacional anunciara la finalización del cepo a la moneda estadounidense. En un primer momento, a mediados de abril algunas entidades aumentaron en 5 y 6 puntos, pero con el correr de los días tuvieron que dar marcha atrás disminuyendo varios puntos más.

Sin embargo, los ahorristas sufrieron otro cambio a mediados y finales de julio, luego de que los bancos confirmaran la nueva tasa de interés para el plazo fijo. Al comenzar agosto subieron considerablemente.

