Atención a la fuerza del viento Zonda en Mendoza: qué dice el Servicio Metereológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por viento zonda para la provincia de Mendoza, los detalles a continuación

Paula Alonso
Alerta por viento zonda en la provicia de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para la jornada de hoy (Jueves 21 de Agosto) por zonda, un fenómeno que puede considerarse normal en la provincia de Mendoza pero del cual debemos tomar algunas precauciones.

En esta ocasión, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que en esta ocasión las ráfagas de viento zonda irán desde leves a moderadas, y que no serán tan severas.

¿Cómo será la fuerza del viento zonda durante el jueves 21 de agosto?

  • Mañana: ráfagas entre 13 - 22 km/h
  • Tarde: ráfagas entre 23 - 31 km/h
  • Noche: ráfagas entre 23 - 31 km/H
Servicio Meteorológico Nacional
Pron&oacute;stico del SMN para el jueves 21 de agosto.&nbsp;

En cuanto a las temperaturas, el doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó que será un día clave con una máxima que podría rondar los 25 grados.

¿Qué hacer en el caso de viento Zonda?

  • Cerrá por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.
  • Tratá de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.
  • Evitá realizar esfuerzos físicos.
  • Reducí al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.
  • Evitá la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.
  • Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. No los toques ni los pises. Ponete en contacto con las autoridades para alertalos de este hecho.
  • Mantenete alejado de zonas arboladas ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.
  • Si ves personas lastimadas o afectadas por este fenómeno, ponete en contacto con las autoridades a cargo y alértalos.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
  • Evita el uso de materiales inflamables y elementos que puedan provocar chispas o fuegos, ya que durante la ocurrencia del viento, la sequedad del ambiente eleva considerablemente la posibilidad de incendios.
  • Asegura las chapas, tejas, macetas y otros objetos que puedan ser arrojados por el viento.
Viento zonda
Las r&aacute;fagas de viento zonda ir&aacute;n de leves a moderadas.&nbsp;

¿Cómo será el pronóstico del tiempo para el Viernes 22 de agosto?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C

