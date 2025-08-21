Atención a la fuerza del viento Zonda en Mendoza: qué dice el Servicio Metereológico Nacional

Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico del SMN para el jueves 21 de agosto.

En cuanto a las temperaturas, el doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó que será un día clave con una máxima que podría rondar los 25 grados.

¿Qué hacer en el caso de viento Zonda?

Cerrá por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.

Tratá de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.

Evitá realizar esfuerzos físicos.

Reducí al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.

Evitá la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.

Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. No los toques ni los pises. Ponete en contacto con las autoridades para alertalos de este hecho.

Mantenete alejado de zonas arboladas ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.

Si ves personas lastimadas o afectadas por este fenómeno, ponete en contacto con las autoridades a cargo y alértalos.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Evita el uso de materiales inflamables y elementos que puedan provocar chispas o fuegos, ya que durante la ocurrencia del viento, la sequedad del ambiente eleva considerablemente la posibilidad de incendios.

Asegura las chapas, tejas, macetas y otros objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Viento zonda Las ráfagas de viento zonda irán de leves a moderadas. Fuente: Martín Pravata

¿Cómo será el pronóstico del tiempo para el Viernes 22 de agosto?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C