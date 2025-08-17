Esta invasión no solo sorprende por la cantidad de individuos que se observan, sino también por el impacto que genera en la biodiversidad local y en las infraestructuras de las ciudades de España. Te contamos de qué pájaro de América del Sur se trata.

cotorra wikimedia.jpg Problemas y curiosidades de la invasión de un ave sudamericana en España

El ave de un país América del Sur que está invadiendo y transformando a España

Con varias colonias establecidas en ciudades españolas, la cotorra argentina, originaria de América del Sur, se ha convertido en un fenómeno sorprendente que atrae la atención de biólogos, ornitólogos y amantes de la naturaleza urbana.