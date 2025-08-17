Invasión verde: la especie sudamericana que altera los ecosistemas urbanos

Invasión verde: la especie sudamericana que altera los ecosistemas urbanos

Una especie de ave originaria de América del Sur está causando sensación en varias ciudades de España, estableciéndose de manera masiva y alterando los ecosistemas urbanos.

Esta invasión no solo sorprende por la cantidad de individuos que se observan, sino también por el impacto que genera en la biodiversidad local y en las infraestructuras de las ciudades de España. Te contamos de qué pájaro de América del Sur se trata.

cotorra wikimedia.jpg
Problemas y curiosidades de la invasi&oacute;n de un ave sudamericana en Espa&ntilde;a

Problemas y curiosidades de la invasión de un ave sudamericana en España

El ave de un país América del Sur que está invadiendo y transformando a España

Con varias colonias establecidas en ciudades españolas, la cotorra argentina, originaria de América del Sur, se ha convertido en un fenómeno sorprendente que atrae la atención de biólogos, ornitólogos y amantes de la naturaleza urbana.

Según diversos estudios y reportes de WWF y otras ONG, la cotorra argentina llegó a España en la década de 1980, tras escapar de cautiverio, y hoy ha establecido colonias en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Su presencia no solo sorprende por la cantidad de aves, sino también por su impacto en la biodiversidad local y en infraestructuras urbanas.

cotorras1.jpg
El p&aacute;jaro de Am&eacute;rica del Sur que desaf&iacute;a la vida urbana espa&ntilde;ola &nbsp;

El pájaro de América del Sur que desafía la vida urbana española

Consecuencias de ave de América del Sur en España

Según Muy Interesante, su introducción pasó a ser ilegal en 2005, antes del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Se estima que el período de establecimiento de las poblaciones duró entre 10 y 20 años, tras el cual su crecimiento fue exponencial.

  • Este pájaro de América del Sur compite con aves locales, afectando a otros pájaros y alterando la biodiversidad en España
  • Estas especies de aves construyen nidos grandes que pueden dañar cables y edificios, un problema común cuando un pájaro de América del Sur se establece en ciudades del mundo.
  • Consume frutas y semillas, afectando a otros pájaros y la agricultura en España, un fenómeno que también preocupa en otras partes del mundo.
  • Esta ave de América del Sur puede propagar parásitos o enfermedades entre otros pájaros y personas, un impacto que preocupa a comunidades de todo el mundo.

Temas relacionados:

Te puede interesar