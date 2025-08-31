ANSES: quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de septiembre

Por otro lado, también van a cobrar aquellos pendientes de agosto que son las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas se extienden hasta el 10 de septiembre.

ANSES-hoy-1.jpg La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas