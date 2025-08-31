Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de septiembre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar esta semana, que va del lunes 1 al viernes 5, según el calendario de pagos de septiembre del 2025

Marcos Barrera
Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzará esta primera semana del mes, que va del lunes 1 al viernes 5 de septiembre, con los primeros depósitos del calendario de pagos del mes y continuará abonando lo correspondiente a dos asignaciones familiares de agosto. ¿Quiénes cobran esta semana?

ANSES comenzará a pagarles a los beneficiarios del Desempleo Plan 2 correspondientes al calendario de pagos de septiembre. Por otro lado y hasta el 10, seguirán recibiendo sus depósitos aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de agosto.

ANSES-hoy-quienes-cobran.jpg
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES: quiénes cobran en la semana del 1 al 5 de septiembre

Según el calendario de pagos publicado en la página de ANSES, esta primera semana del mes cobran los beneficiarios del Desempleo Plan 2. Mientras que el fuerte de los depósitos se iniciará recién el 8 con los cobros de los jubilados, pensionados, Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por otro lado, también van a cobrar aquellos pendientes de agosto que son las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas se extienden hasta el 10 de septiembre.

ANSES-hoy-1.jpg
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

