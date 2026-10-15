Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto: el truco

Puede pasar que al quitar el corcho de la botella, este se hunda hacia el interior de la misma.

Dentro de los trucos clásicos llamados "Ideas y reparaciones en 5 minutos", el proceso para sacar un corcho que ha caído dentro de una botella es totalmente posible y fácil. Tan solo debes sacarlo usando un precinto de plástico o una tira rígida de embalaje de la siguiente manera:

Cuando el corcho se hunda accidentalmente y quede flotando o atrapado dentro de la botella de vino, toma un precinto de plástico largo y flexible.

y quede flotando o atrapado dentro de la de vino, toma un precinto de plástico largo y flexible. Dobla el precinto por la mitad hasta formar un lazo o bucle.

Después introducí cuidadosamente el bucle de plástico por el cuello de la botella hacia el interior, asegurándote de que llegara más abajo de donde se encuentra el corcho .

hacia el interior, asegurándote de que llegara más abajo de donde se encuentra el . Voltea la botella boca abajo o inclínala pronunciadamente para que el corcho caiga por gravedad hacia el cuello de la botella , encajándose justo dentro del lazo de plástico que acaba de introducir.

boca abajo o inclínala pronunciadamente para que el caiga por gravedad hacia el cuello de la , encajándose justo dentro del lazo de plástico que acaba de introducir. Una vez que el corcho está "abrazado" por el bucle en la base del cuello, debes tirar del precinto con fuerza y de un solo tirón hacia afuera.

Una vez puesto el precinto, estos son los pasos a seguir.

Para hacer fuerza puedes usar tus manos o por ejemplo, poner la tira del precinto en la manija de la puerta y presionar. Gracias a que el plástico sujeta el corcho, lo comprime ligeramente y lo arrastra hacia el exterior a través del cuello estrecho sin romper el vidrio de la botella.