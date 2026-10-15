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Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto

Gracias a las soluciones caseras con ideas que se hacen en menos de 5 minutos, si se hunde un corcho en la botella podrás sacarlo sin problemas

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto

Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto

Abrir una botella de vino o de otra bebida que lleve corcho es sencillo, pero puede ser de igual forma un desafío cuando no se hace con precisión y cuidado. Uno de los mayores problemas es que el corcho se quede atrapado en la misma botella y el líquido absorba el gusto del material. Para que no te ocurra, te contamos un truco casero en menos de 5 minutos que te salvará.

Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto: el truco

Puede pasar que al quitar el corcho de la botella, este se hunda hacia el interior de la misma.

Puede pasar que al quitar el corcho de la botella, este se hunda hacia el interior de la misma.

Dentro de los trucos clásicos llamados "Ideas y reparaciones en 5 minutos", el proceso para sacar un corcho que ha caído dentro de una botella es totalmente posible y fácil. Tan solo debes sacarlo usando un precinto de plástico o una tira rígida de embalaje de la siguiente manera:

  • Cuando el corcho se hunda accidentalmente y quede flotando o atrapado dentro de la botella de vino, toma un precinto de plástico largo y flexible.
  • Dobla el precinto por la mitad hasta formar un lazo o bucle.
  • Después introducí cuidadosamente el bucle de plástico por el cuello de la botella hacia el interior, asegurándote de que llegara más abajo de donde se encuentra el corcho.
  • Voltea la botella boca abajo o inclínala pronunciadamente para que el corcho caiga por gravedad hacia el cuello de la botella, encajándose justo dentro del lazo de plástico que acaba de introducir.
  • Una vez que el corcho está "abrazado" por el bucle en la base del cuello, debes tirar del precinto con fuerza y de un solo tirón hacia afuera.
Una vez puesto el precinto, estos son los pasos a seguir.

Una vez puesto el precinto, estos son los pasos a seguir.

Para hacer fuerza puedes usar tus manos o por ejemplo, poner la tira del precinto en la manija de la puerta y presionar. Gracias a que el plástico sujeta el corcho, lo comprime ligeramente y lo arrastra hacia el exterior a través del cuello estrecho sin romper el vidrio de la botella.

En pocas palabras

  • Truco casero: aprende a sacar un corcho hundido de una botella con un simple precinto en menos de 5 minutos.
  • Método: se utiliza un precinto doblado para formar un bucle que atrapa el corcho dentro de la botella.
  • Resultado: tira del precinto con firmeza para extraer el corcho sin romper el vidrio y sin afectar el líquido.
Resumen generado por Thinkindot AI

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