Abrir una botella de vino o de otra bebida que lleve corcho es sencillo, pero puede ser de igual forma un desafío cuando no se hace con precisión y cuidado. Uno de los mayores problemas es que el corcho se quede atrapado en la misma botella y el líquido absorba el gusto del material. Para que no te ocurra, te contamos un truco casero en menos de 5 minutos que te salvará.
Cómo sacar un corcho hundido en la botella con tan solo un precinto: el truco
Dentro de los trucos clásicos llamados "Ideas y reparaciones en 5 minutos", el proceso para sacar un corcho que ha caído dentro de una botella es totalmente posible y fácil. Tan solo debes sacarlo usando un precinto de plástico o una tira rígida de embalaje de la siguiente manera:
- Cuando el corcho se hunda accidentalmente y quede flotando o atrapado dentro de la botella de vino, toma un precinto de plástico largo y flexible.
- Dobla el precinto por la mitad hasta formar un lazo o bucle.
- Después introducí cuidadosamente el bucle de plástico por el cuello de la botella hacia el interior, asegurándote de que llegara más abajo de donde se encuentra el corcho.
- Voltea la botella boca abajo o inclínala pronunciadamente para que el corcho caiga por gravedad hacia el cuello de la botella, encajándose justo dentro del lazo de plástico que acaba de introducir.
- Una vez que el corcho está "abrazado" por el bucle en la base del cuello, debes tirar del precinto con fuerza y de un solo tirón hacia afuera.
Para hacer fuerza puedes usar tus manos o por ejemplo, poner la tira del precinto en la manija de la puerta y presionar. Gracias a que el plástico sujeta el corcho, lo comprime ligeramente y lo arrastra hacia el exterior a través del cuello estrecho sin romper el vidrio de la botella.
En pocas palabras
- Truco casero: aprende a sacar un corcho hundido de una botella con un simple precinto en menos de 5 minutos.
- Método: se utiliza un precinto doblado para formar un bucle que atrapa el corcho dentro de la botella.
- Resultado: tira del precinto con firmeza para extraer el corcho sin romper el vidrio y sin afectar el líquido.
Resumen generado por Thinkindot AI