Mendoza inicia una semana caracterizada por la inestabilidad atmosférica, la presencia de precipitaciones intermitentes en los valles urbanos y el registro de lluvias y nevadas en Alta Montaña. Las proyecciones elaboradas por la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza y los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en un escenario con nubosidad variable, eventos de tormentas aisladas y una paulatina oscilación en los valores térmicos hacia el fin de semana.
Alerta con fenómeno peligroso para Mendoza: pronostican lluvias, tormentas aisladas y nevadas
De acuerdo con los datos de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza atravesará días de marcada inestabilidad, con precipitaciones en el llano y temporal en la cordillera
Durante los primeros días, el ingreso de humedad y la circulación de vientos moderados sobre la provincia favorecerá la formación de celdas de inestabilidad, manteniendo la atención sobre los pasos fronterizos por la acumulación de nieve en el sector andino.
Asimismo, el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para Mendoza. Estas últimas debido a las nevadas pronosticadas en Cordillera para este martes. "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", señalaron desde el organismo.
En tanto, para ese mismo día y el miércoles 7 de octubre se han pronosticado lluvias sobre el territorio mendocino.
Inicio de semana inestable: tormentas en el llano y nieve en cordillera
El tramo comprendido entre este lunes 5 y el miércoles 7 de octubre concentrará la mayor carga de inestabilidad climática en el territorio provincial:
- Lunes 5 de octubre: Jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, registrando una máxima de 22 °C (20 °C en la red del SMN) y una mínima de 8 °C (14 °C en zona metropolitana). Se aguardan tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste y nevadas moderadas en la franja cordillerana.
- Martes 6 de octubre: Cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, alcanzando una máxima de 25 °C y una mínima de 10 °C. La inestabilidad se acentuará hacia la noche con probabilidad de lluvias y precipitaciones en el llano, sosteniéndose las precipitaciones y nevadas moderadas en la cordillera.
- Miércoles 7 de octubre: Mantenimiento de la cobertura nubosa con poco cambio de la temperatura (máxima de 23 °C y mínima de 11 °C). Continuarán las lluvias aisladas en los oasis productivos y la presencia de nieve en la cordillera.
Descenso térmico y mejoría en la franja andina hacia el fin de semana
Hacia el cierre de la semana laboral, la masa de aire fresco se afianzará en Mendoza, provocando una mejoría paulatina en la cordillera pero sosteniendo mañanas frescas en los valles:
- Jueves 8 de octubre: Cielo algo nublado con descenso de la temperatura máxima, la cual se ubicará en los 17 °C (15 °C según el SMN) y una mínima de 12 °C (7 °C en áreas urbanas). Se prevén precipitaciones aisladas en el llano, observándose una clara mejoría en las condiciones meteorológicas en cordillera.
- Viernes 9 de octubre: Tiempo algo nublado con poco cambio de la temperatura, registrando una máxima de 17 °C y una mínima de 8 °C. Continuará la presencia de precipitaciones aisladas durante la mañana, consolidándose la estabilidad en Alta Montaña.
- Sábado 10 y domingo 11 de octubre: Las tendencias del Servicio Meteorológico anticipan un fin de semana con cielo parcialmente nublado, nula probabilidad de precipitaciones (0%), vientos leves y temperaturas máximas que se estabilizarán en torno a los 18 °C.
En pocas palabras
- Mendoza en Alerta: se pronostican lluvias y tormentas aisladas en el llano y nevadas en la cordillera.
- Inestabilidad Prolongada: el fenómeno se extenderá desde el lunes 5 hasta el miércoles 7 de octubre.
- Nevadas Intensas: se emitieron alertas amarillas y naranjas para la zona cordillerana por posibles fenómenos peligrosos.