Alerta con fenómeno peligroso para Mendoza: pronostican lluvias, tormentas aisladas y nevadas

Durante los primeros días, el ingreso de humedad y la circulación de vientos moderados sobre la provincia favorecerá la formación de celdas de inestabilidad, manteniendo la atención sobre los pasos fronterizos por la acumulación de nieve en el sector andino.

Asimismo, el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para Mendoza. Estas últimas debido a las nevadas pronosticadas en Cordillera para este martes. "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", señalaron desde el organismo.