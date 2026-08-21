La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa a partir del lunes 24 de agosto de 2026 la acreditación de la Prestación por Desempleo, una asistencia mensual destinada a contener a los trabajadores formales que hayan atravesado la pérdida de su puesto laboral.
ANSES confirmó el pago de $376.000 para desocupados: cuándo se cobra
La Administración Nacional de la Seguridad Social pone en marcha el calendario de pagos para trabajadores del sector privado despedidos o sin empleo. El detalle de las escalas asociadas al Salario Mínimo, los requisitos de aportes y el cronograma completo por DNI
A raíz de las actualizaciones sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado en $376.600, los haberes para este período abarcan un rango que va desde un piso de $188.300 hasta un tope máximo de $376.600.
Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos de aportes
El beneficio de ANSES está orientado de forma exclusiva a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desocupados bajo alguna de las siguientes condiciones:
- Causas del cese laboral: despido sin justa causa, finalización de contrato, quiebra o cierre de la empresa, o renuncia por causas justificadas.
- Aportes para trabajadores permanentes: contar con al menos 6 meses de aportes previsionales en los últimos 3 años.
- Aportes para trabajadores eventuales o de temporada: acreditar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
Montos de la asistencia: cómo se calcula la liquidación
El importe individual se liquida tomando como base el 75% del mejor sueldo bruto percibido en los últimos seis meses trabajados, ajustándose a los topes fijados sobre el SMVM:
- Monto Mínimo (piso): 50% del SMVM: $188.300
- Monto Máximo (techo): 100% del SMVM: $376.600
Cronograma de pagos de agosto por DNI
La acreditación de la Prestación por Desempleo se desplegará de forma escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.
En pocas palabras
- ANSES: Puso en marcha el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo para trabajadores del sector privado.
- Montos: Los haberes varían entre $188.300 y $376.600, actualizados según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Cronograma: Los pagos se acreditan desde el 24 de agosto según la terminación del DNI.