ANSES confirmó el pago de $376.000 para desocupados: cuándo se cobra

A raíz de las actualizaciones sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado en $376.600, los haberes para este período abarcan un rango que va desde un piso de $188.300 hasta un tope máximo de $376.600.

Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos de aportes

El beneficio de ANSES está orientado de forma exclusiva a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desocupados bajo alguna de las siguientes condiciones: