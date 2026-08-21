El beneficio de ANSES de $419.000 por hijo: quiénes pueden cobrarlo, cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

En agosto de 2026, el valor fijado para esta reparación asciende a $419.775,93 mensuales por beneficiario. Al estar atada al monto de la jubilación mínima, la cifra se reajusta de manera automática con cada modificación por movilidad que efectúa el organismo previsional.

Requisitos y quiénes pueden acceder al cobro

La asistencia está orientada a proteger a los https://www.diariouno.com.ar/tags/hijos de las víctimas y contempla las siguientes condiciones de acceso:hijos