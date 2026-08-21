La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida la asignación mensual correspondiente al Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 27.452), conocido popularmente como Ley Brisa. Esta medida fue diseñada para brindar apoyo económico e integral a quienes perdieron a su madre como consecuencia de femicidios u homicidios cometidos en contextos de violencia de género o intrafamiliar.
El beneficio de ANSES de $419.000 por hijo: quiénes pueden cobrarlo, cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo
La reparación económica establecida por la Ley Brisa busca acompañar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. El monto equivale al haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente
En agosto de 2026, el valor fijado para esta reparación asciende a $419.775,93 mensuales por beneficiario. Al estar atada al monto de la jubilación mínima, la cifra se reajusta de manera automática con cada modificación por movilidad que efectúa el organismo previsional.
Requisitos y quiénes pueden acceder al cobro
La asistencia está orientada a proteger a los https://www.diariouno.com.ar/tags/hijos de las víctimas y contempla las siguientes condiciones de acceso:hijos
- Edad del beneficiario: está dirigido a quienes tenían menos de 21 años al momento del hecho o al entrar en vigencia la ley.
- Personas con discapacidad: para los titulares con discapacidad, el beneficio se mantiene cobrable sin límite de edad.
- Cobertura integral: además del monto económico mensual, el régimen garantiza el acceso a cobertura de salud.
- Documentación necesaria: se requiere presentar el DNI del titular, la partida de nacimiento que acredite el vínculo filial y los certificados o documentación de la causa judicial que comprueben las circunstancias del hecho.
- Representación legal: en los casos donde el beneficiario sea menor de edad, la solicitud debe ser realizada por su representante legal, tutor o persona formalmente autorizada.
Compatibilidad con la AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar
Un aspecto central del programa es que no invalida otros ingresos de la seguridad social. El cobro de la reparación económica de $419.775,93 es compatible con las siguientes prestaciones:
- Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Asignaciones familiares del sistema SUAF.
- Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar).
- Programa Complemento Leche.
Cómo tramitar la reparación económica
El trámite puede iniciarse de manera digital para facilitar el acceso a los solicitantes:
- Reunión de documentos: recopilar los DNI del beneficiario y del representante legal, partidas de nacimiento e información o expedientes judiciales acreditados.
- Plataforma digital: ingresar al sistema Trámites a Distancia (TAD) e iniciar la solicitud completando los formularios requeridos.
- Carga de archivos: adjuntar las imágenes y la documentación que compruebe la identidad, el lazo familiar y las actuaciones judiciales.
- Evaluación de la solicitud: las autoridades revisan que el expediente cumpla con las exigencias previstas en la Ley 27.452 para aprobar la liquidación del pago.
En pocas palabras
- ANSES: Brinda una reparación económica a niños y adolescentes víctimas de violencia de género.
- Monto y compatibilidad: El beneficio de $419.775,93 es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar.
- Trámite: Se puede iniciar digitalmente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).