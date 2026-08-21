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Ayuda económica

El beneficio de ANSES de $419.000 por hijo: quiénes pueden cobrarlo, cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

La reparación económica establecida por la Ley Brisa busca acompañar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. El monto equivale al haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida la asignación mensual correspondiente al Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 27.452), conocido popularmente como Ley Brisa. Esta medida fue diseñada para brindar apoyo económico e integral a quienes perdieron a su madre como consecuencia de femicidios u homicidios cometidos en contextos de violencia de género o intrafamiliar.

En agosto de 2026, el valor fijado para esta reparación asciende a $419.775,93 mensuales por beneficiario. Al estar atada al monto de la jubilación mínima, la cifra se reajusta de manera automática con cada modificación por movilidad que efectúa el organismo previsional.

Requisitos y quiénes pueden acceder al cobro

La asistencia está orientada a proteger a los https://www.diariouno.com.ar/tags/hijos de las víctimas y contempla las siguientes condiciones de acceso:hijos

  • Edad del beneficiario: está dirigido a quienes tenían menos de 21 años al momento del hecho o al entrar en vigencia la ley.
  • Personas con discapacidad: para los titulares con discapacidad, el beneficio se mantiene cobrable sin límite de edad.
  • Cobertura integral: además del monto económico mensual, el régimen garantiza el acceso a cobertura de salud.
  • Documentación necesaria: se requiere presentar el DNI del titular, la partida de nacimiento que acredite el vínculo filial y los certificados o documentación de la causa judicial que comprueben las circunstancias del hecho.
  • Representación legal: en los casos donde el beneficiario sea menor de edad, la solicitud debe ser realizada por su representante legal, tutor o persona formalmente autorizada.

Compatibilidad con la AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar

Un aspecto central del programa es que no invalida otros ingresos de la seguridad social. El cobro de la reparación económica de $419.775,93 es compatible con las siguientes prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignaciones familiares del sistema SUAF.
  • Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar).
  • Programa Complemento Leche.

Cómo tramitar la reparación económica

El trámite puede iniciarse de manera digital para facilitar el acceso a los solicitantes:

  • Reunión de documentos: recopilar los DNI del beneficiario y del representante legal, partidas de nacimiento e información o expedientes judiciales acreditados.
  • Plataforma digital: ingresar al sistema Trámites a Distancia (TAD) e iniciar la solicitud completando los formularios requeridos.
  • Carga de archivos: adjuntar las imágenes y la documentación que compruebe la identidad, el lazo familiar y las actuaciones judiciales.
  • Evaluación de la solicitud: las autoridades revisan que el expediente cumpla con las exigencias previstas en la Ley 27.452 para aprobar la liquidación del pago.

En pocas palabras

  • ANSES: Brinda una reparación económica a niños y adolescentes víctimas de violencia de género.
  • Monto y compatibilidad: El beneficio de $419.775,93 es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar.
  • Trámite: Se puede iniciar digitalmente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Resumen generado por Thinkindot AI

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