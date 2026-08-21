Estudiante de la UNCUYO creó un proyecto de inclusión y vivirá un año en Alemania

Aplicación similar a maps. Canva

La herramienta plantea una dinámica colaborativa:

Permite a los usuarios registrar sus experiencias durante los desplazamientos.

Ofrece la posibilidad de calificar recorridos o rutas que resulten accesibles.

Facilita la señalización de inconvenientes en la vía pública para que las autoridades municipales y provinciales puedan intervenir y solucionar los problemas.

Ciro explicó que suele utilizar ciclovías para desplazarse por encontrarse en mejor estado que las veredas, aunque remarcó que tampoco están del todo adaptadas. Asimismo, expresó su deseo de que algún desarrollador o estudiante de sistemas pueda plasmar la aplicación en la realidad.

El certamen implicó superar a 50 postulantes en distintas etapas. Ciro presentó un video en el que recitó en alemán la poesía ¿Quiero mostrarte la primavera? de Rainer Maria Rilke (aprendida durante su formación primaria Waldorf) y superó un proceso de selección que concluyó con la entrega de un portafolio de calificaciones, cartas de motivación y evaluaciones personales.

Berlín, Alemania.

La beca cuenta con un trasfondo histórico muy importante. Hace unos 60 años, un joven alemán que realizaba un intercambio en la provincia se enamoró de una mendocina. En agradecimiento a su estadía en la provincia, creó más tarde esta beca que financia de manera completa la experiencia de estudio para jóvenes mendocinos destacados.

Durante todo el camino, el estudiante reforzó sus conocimientos del idioma alemán en el Instituto Goethe y contó con el apoyo incondicional de su familia y del personal directivo y docente del CUC, institución a la que considera clave en este importante logro.