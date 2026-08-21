Estudiante de la UNCUYO creó un proyecto de inclusión y vivirá un año en Alemania

Ciro Asensio es un joven de 16 años que cursa el 4.º año de la orientación en Humanidades y Ciencias Sociales B en el Colegio Universitario Central (CUC) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Su vida cambiará en septiembre, momento en el cual viajará a Europa para realizar un intercambio escolar de diez meses.
La oportunidad de vivir en Alemania hasta julio de 2027 surge tras haberse consagrado ganador de una beca financiada al 100% por la organización AFS Programas Interculturales, gracias a una innovadora propuesta enfocada en la accesibilidad urbana y la inclusión.
¿Qué proyecto presentó Ciro Asensio?
Inspirado en una realidad que conoce de cerca, Ciro diseñó la idea de una aplicación móvil similar al funcionamiento de Google Maps, orientada especialmente a personas con movilidad reducida o discapacidad motriz. El objetivo central del software es fomentar la independencia al momento de desplazarse por la ciudad sin necesidad de depender de terceros.
La herramienta plantea una dinámica colaborativa:
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Permite a los usuarios registrar sus experiencias durante los desplazamientos.
Ofrece la posibilidad de calificar recorridos o rutas que resulten accesibles.
Facilita la señalización de inconvenientes en la vía pública para que las autoridades municipales y provinciales puedan intervenir y solucionar los problemas.
Ciro explicó que suele utilizar ciclovías para desplazarse por encontrarse en mejor estado que las veredas, aunque remarcó que tampoco están del todo adaptadas. Asimismo, expresó su deseo de que algún desarrollador o estudiante de sistemas pueda plasmar la aplicación en la realidad.
El certamen implicó superar a 50 postulantes en distintas etapas. Ciro presentó un video en el que recitó en alemán la poesía ¿Quiero mostrarte la primavera? de Rainer Maria Rilke (aprendida durante su formación primaria Waldorf) y superó un proceso de selección que concluyó con la entrega de un portafolio de calificaciones, cartas de motivación y evaluaciones personales.
La beca cuenta con un trasfondo histórico muy importante. Hace unos 60 años, un joven alemán que realizaba un intercambio en la provincia se enamoró de una mendocina. En agradecimiento a su estadía en la provincia, creó más tarde esta beca que financia de manera completa la experiencia de estudio para jóvenes mendocinos destacados.
Durante todo el camino, el estudiante reforzó sus conocimientos del idioma alemán en el Instituto Goethe y contó con el apoyo incondicional de su familia y del personal directivo y docente del CUC, institución a la que considera clave en este importante logro.
En pocas palabras
- Estudiante mendocino: Ciro Asensio viajará a Alemania por un proyecto de inclusión y accesibilidad urbana.
- Proyecto innovador: creó una aplicación móvil para personas con movilidad reducida, similar a Google Maps.
- Beca intercultural: ganó una beca del 100% de AFS Programas Interculturales tras superar a 50 postulantes.