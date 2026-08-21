¿Se puede comer un huevo con grietas o fisuras?

¿Se pueden comer los huevos cuando vienen con grietas?

La seguridad alimentaria y las buenas prácticas sobre alimentos incluyen los momentos de compra, procesamiento o cocción y conservación de los productos. Cuidar cada paso puede evitarnos intoxicaciones por alimentos, contaminación y problemas en la cocina.

Si el huevo ya estaba roto en el supermercado, no se puede comer y hay que descartarlo inmediatamente. Si el huevo se rompe al llegar a casa, hay que cocinarlo bien y se puede consumir.

Un huevo agrietado desde la tienda puede ser peligroso.

El peligro se encuentra en una bacteria peligrosa, que suele estar presente en este tipo de alimentos: la salmonella. Esta bacteria puede contaminar a los huevos por dentro o por fuera y se encuentra en el excremento de la gallina.

La cáscara del huevo tiene una fina capa que actúa como escudo protector. Si se rompe y permanece rota por un tiempo, pueden ingresar microorganismos causantes de intoxicaciones.

La salmonella causa una infección intestinal llamada salmonelosis, que también se transmite al consumir agua, carnes, aves y leche contaminadas. La clave para prevenir es cocinar muy bien los alimentos, lavarse bien las manos antes y después de cocinar y evitar la contaminación cruzada separando productos crudos de cocidos.

Cuidados al conservar, lavar y consumir huevos

No consumas huevos con mal olor, aspecto raro ni muy viejos.