Receta de Merengue italiano: el paso a paso para lograr una textura profesional

El merengue italiano es una de las recetas de repostería más elegidas para decorar tartas, tortas y postres como el clásico Lemon Pie. Aunque su preparación requiere algunos cuidados, el resultado vale la pena: queda firme, brillante y tiene una mayor duración que otras variedades de merengue.
La clave de esta preparación está en incorporar un almíbar caliente a las claras de huevo mientras se baten a punto nieve. El almíbar debe alcanzar los 118 °C para lograr la textura característica del merengue italiano.
Receta para hacer merengue italiano
Ingredientes:
- 240 g de azúcar
- 4 claras de huevo
- 80 ml de agua
- Unas cdtas. de jugo de limón
Cómo preparar la receta del merengue italiano, el paso a paso
- Primero, en una olla a fuego medio, coloca el azúcar y el agua.
- Cuando rompa hervor, comienza a batir las claras en un bol junto con unas gotas de limón hasta que estén a punto nieve.
- Una vez que el almíbar llegue a 118°C (debe poder formarse una bolita), retíralo del fuego y comienza a agregar suavemente a las claras de huevo, sin dejar de batir a máxima velocidad.
- Una vez que esté bien incorporado el almíbar, continúa batiendo hasta obtener un merengue italiano brillante y denso. Estará listo cuando el bol esté frío y se logrren picos.
Trucos para que el merengue italiano quede perfecto
- Usa claras a temperatura ambiente: montan mejor y permiten conseguir mayor volumen.
- El bol debe estar completamente limpio y seco: cualquier resto de grasa puede impedir que las claras monten correctamente.
- No debe caer nada de yema: una pequeña cantidad de grasa puede arruinar el batido.
- Controla la temperatura del almíbar: el azúcar y el agua deben alcanzar los 118 °C. Lo ideal es utilizar un termómetro de cocina.
- No revuelvas el almíbar mientras hierve: para evitar que el azúcar se cristalice, dejalo cocinar sin remover.
- Incorpora el almíbar en forma de hilo: agregalo lentamente sobre las claras mientras la batidora continúa funcionando. Evita que caiga directamente sobre las varillas.
- Bate hasta que el bol se enfríe: no alcanza con que el merengue esté firme. Continuá batiendo hasta que la preparación pierda el calor.
- Busca una textura brillante: el merengue debe formar picos firmes y mantener su forma cuando levantás las varillas.
- No te apures al batir: el merengue italiano necesita varios minutos de batido para alcanzar su consistencia característica.
- Usalo cuando esté listo: una vez preparado, es perfecto para decorar Lemon Pie, tortas, tartas y otras recetas dulces.
Este merengue italiano es ideal para utilizar inmediatamente en Lemon Pie, tartas dulces y tortas. Su textura permite decorar diferentes recetas y conseguir un acabado profesional sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.
En pocas palabras
- Merengue italiano: Receta profesional para postres y tortas con técnica de almíbar caliente.
- Preparación clave: Incorporar almíbar caliente a claras batidas a 118°C para obtener firmeza y brillo.
- Consejos útiles: Usar claras a temperatura ambiente, bol limpio y controlar la temperatura del almíbar.
Resumen generado por Thinkindot AI