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Receta de Merengue italiano: el paso a paso para lograr una textura profesional

Esta receta de merengue italiano, ideal para postres y tortas, se distingue por su textura profesional y durabilidad gracias a la técnica del almíbar caliente.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Merengue italiano.

Merengue italiano.

El merengue italiano es una de las recetas de repostería más elegidas para decorar tartas, tortas y postres como el clásico Lemon Pie. Aunque su preparación requiere algunos cuidados, el resultado vale la pena: queda firme, brillante y tiene una mayor duración que otras variedades de merengue.

La clave de esta preparación está en incorporar un almíbar caliente a las claras de huevo mientras se baten a punto nieve. El almíbar debe alcanzar los 118 °C para lograr la textura característica del merengue italiano.

Receta para hacer merengue italiano

Ingredientes:

  • 240 g de azúcar
  • 4 claras de huevo
  • 80 ml de agua
  • Unas cdtas. de jugo de limón

Cómo preparar la receta del merengue italiano, el paso a paso

  1. Primero, en una olla a fuego medio, coloca el azúcar y el agua.
  2. Cuando rompa hervor, comienza a batir las claras en un bol junto con unas gotas de limón hasta que estén a punto nieve.
  3. Una vez que el almíbar llegue a 118°C (debe poder formarse una bolita), retíralo del fuego y comienza a agregar suavemente a las claras de huevo, sin dejar de batir a máxima velocidad.
  4. Una vez que esté bien incorporado el almíbar, continúa batiendo hasta obtener un merengue italiano brillante y denso. Estará listo cuando el bol esté frío y se logrren picos.

Trucos para que el merengue italiano quede perfecto

  • Usa claras a temperatura ambiente: montan mejor y permiten conseguir mayor volumen.
  • El bol debe estar completamente limpio y seco: cualquier resto de grasa puede impedir que las claras monten correctamente.
  • No debe caer nada de yema: una pequeña cantidad de grasa puede arruinar el batido.
  • Controla la temperatura del almíbar: el azúcar y el agua deben alcanzar los 118 °C. Lo ideal es utilizar un termómetro de cocina.
  • No revuelvas el almíbar mientras hierve: para evitar que el azúcar se cristalice, dejalo cocinar sin remover.
  • Incorpora el almíbar en forma de hilo: agregalo lentamente sobre las claras mientras la batidora continúa funcionando. Evita que caiga directamente sobre las varillas.
  • Bate hasta que el bol se enfríe: no alcanza con que el merengue esté firme. Continuá batiendo hasta que la preparación pierda el calor.
  • Busca una textura brillante: el merengue debe formar picos firmes y mantener su forma cuando levantás las varillas.
  • No te apures al batir: el merengue italiano necesita varios minutos de batido para alcanzar su consistencia característica.
  • Usalo cuando esté listo: una vez preparado, es perfecto para decorar Lemon Pie, tortas, tartas y otras recetas dulces.

Este merengue italiano es ideal para utilizar inmediatamente en Lemon Pie, tartas dulces y tortas. Su textura permite decorar diferentes recetas y conseguir un acabado profesional sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.

En pocas palabras

  • Merengue italiano: Receta profesional para postres y tortas con técnica de almíbar caliente.
  • Preparación clave: Incorporar almíbar caliente a claras batidas a 118°C para obtener firmeza y brillo.
  • Consejos útiles: Usar claras a temperatura ambiente, bol limpio y controlar la temperatura del almíbar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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