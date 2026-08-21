En un paso considerado estratégico para la salud pública provincial por el ministro Rodolfo Montero, Mendoza se lanzó de lleno a combatir y eliminar de forma definitiva las Enfermedades de Transmisión Materno Infantil (ETMI Plus).
Mendoza se lanzó de lleno a combatir la transmisión de enfermedades de madre a hijo
La provincia firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para erradicar el contagio de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Chagas en los recién nacidos
A través de la firma de un acuerdo institucional histórico con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud provincial formalizó el compromiso que busca erradicar en el territorio el contagio de madre a hijo de cuatro patologías clave: VIH, Sífilis, Hepatitis B y Chagas.
Con este avance, Mendoza busca colocarse a la vanguardia de esta estrategia sanitaria a nivel nacional, compartiendo el liderazgo de la iniciativa junto a las provincias de Jujuy y Tucumán.
Un seguimiento continuo desde el embarazo hasta el alta
Si bien la provincia ya venía trabajando en la materia a través de una mesa interprogramática, la alianza con el organismo internacional permitirá dar un salto cualitativo: unificar y digitalizar el seguimiento de cada paciente.
El gran desafío asumido por la cartera de Salud no se limita únicamente a erradicar los contagios, sino a estructurar un esquema que permita sostener la eliminación en el tiempo. Para ello, el sistema sanitario transformará los controles dispersos en un trayecto único, medible y nominalizado que acompañará a la gestante desde su primer control prenatal hasta el alta médica del recién nacido.
Los tres pilares del plan provincial
Con esta medida, el Gobierno mendocino busca garantizar un abordaje integral del embarazo y la primera infancia, garantizando que el diagnóstico oportuno y el tratamiento lleguen a tiempo a cada rincón de la provincia.
En pocas palabras
- Mendoza firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para erradicar el contagio de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Chagas en recién nacidos.
- El Ministerio de Salud provincial busca eliminar las Enfermedades de Transmisión Materno Infantil (ETMI Plus) con un seguimiento continuo desde el embarazo.
- Se unificará y digitalizará el seguimiento de pacientes para garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno en toda la provincia.