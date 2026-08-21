Mendoza se lanzó de lleno a combatir la transmisión de enfermedades de madre a hijo

El ministro Rodolfo Montero encabezó la firma del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Foto: Gobierno de Mendoza

Un seguimiento continuo desde el embarazo hasta el alta

Si bien la provincia ya venía trabajando en la materia a través de una mesa interprogramática, la alianza con el organismo internacional permitirá dar un salto cualitativo: unificar y digitalizar el seguimiento de cada paciente.

El gran desafío asumido por la cartera de Salud no se limita únicamente a erradicar los contagios, sino a estructurar un esquema que permita sostener la eliminación en el tiempo. Para ello, el sistema sanitario transformará los controles dispersos en un trayecto único, medible y nominalizado que acompañará a la gestante desde su primer control prenatal hasta el alta médica del recién nacido.

Los tres pilares del plan provincial

Con esta medida, el Gobierno mendocino busca garantizar un abordaje integral del embarazo y la primera infancia, garantizando que el diagnóstico oportuno y el tratamiento lleguen a tiempo a cada rincón de la provincia.