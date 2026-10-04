Poda del Jacinto: en qué momento del año es mejor para que salgan flores fuertes y coloridas

El Jacinto desarrolla unas cinco o seis hojas carnosas que se disponen en forma de roseta y unafloración preciosa de un olor embriagador que alcanza los 20 centímetros.

Según cuenta la mitología griega, del amante del dios Apolo que se llamaba Jacinto. La leyenda más difundida cuenta que, cuando Jacinto murió, este se convirtió en esta flor.

Tradicionalmente, el Jacinto, además de como planta bulbosa de jardín, se ha cultivado en interior colocando el bulbo sobre un recipiente con agua.

Su floración es preciosa pero de corta duración. Se conserva en flor entre dos y tres semanas pero, si las temperaturas son altas, durará mucho menos.

Sin embargo, saber cuándo podar tu Jacinto depende de dónde vivas y de lo establecida que esté tu planta. Por ejemplo, si tu Jacinto es un nuevo residente, es buena idea esperar a que la planta empiece a crecer antes de empezar a podarla.

Por otro lado, si tu planta ya está establecida, querrás podar las partes secas o muertas de la planta antes de que aparezca el nuevo crecimiento frondoso a principios de primavera o a finales de invierno.

Esta es la época del año en que las plantas están inactivas y la poda les causa el menor daño. También es la mejor época del año para realizar podas más extensas.

Es importante tener en cuenta que si se poda Jacinto demasiado tarde en la temporada, puede dejar el nuevo crecimiento en riesgo de sufrir daños o enfermedades.

Sin embargo, si tu Jacinto está en interior esto no es un problema y puedes podar en cualquier momento. Dado que esto puede afectar a la salud y el aspecto de la planta a largo plazo, es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir cuándo y cómo podar.

A medida que su Jacinto crezca con el tiempo, podrá recortarla según sea necesario después de la poda anual. El follaje de las hojas muertas, dañadas o enfermas puede eliminarse a medida que aparezca.

Esto puede hacerse en cualquier momento mientras su Jacinto esté creciendo.

Fuente: hogarmania.com