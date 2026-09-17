¿Puede una mujer tener un embarazo de mellizos de dos padres diferentes?

Uno de los casos que permitió comprobar este fenómeno ocurrió en Colombia en 2018. Una prueba de ADN realizada a unos mellizos confirmó que, aunque tenían la misma madre, cada uno tenía un padre biológico diferente. El análisis genético permitió identificar la diferencia de paternidad, algo que no puede determinarse simplemente observando a los bebés.

De hecho, los mellizos producto de una superfecundación heteropaternal tienen la misma edad gestacional y pueden presentar características similares a cualquier otro par de mellizos. La única forma de confirmar que los mellizos tienen padres diferentes es mediante un análisis de ADN.

El caso también llegó a la ficción y fue utilizado como parte de la trama de la serie de Netflix Mentiras desesperadas, que presenta una historia relacionada con mellizos y paternidades diferentes, atravesados por el drama, la mentira y la venganza.