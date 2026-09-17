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Casos únicos

¿Puede una mujer tener un embarazo de mellizos de dos padres diferentes?

Una mujer concibió mellizos de dos padres diferentes en un mismo embarazo. Este suceso llamativo y poco común tiene una explicación científica

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

Una mujer en Colombia tuvo un par de mellizos de padres diferentes en un mismo embarazo. Este fenómeno es real y está científicamente comprobado.

La superfecundación heteropaternal es un fenómeno reproductivo poco frecuente que ocurre cuando una mujer libera dos óvulos durante el mismo ciclo menstrual y cada uno es fecundado por espermatozoides de hombres diferentes. El resultado es un embarazo de mellizos fecundados por padres diferentes, pero que comparten la misma madre.

Para que este embarazo se produzca, las relaciones sexuales con los dos hombres deben producirse durante un período fértil cercano y coincidir con una doble ovulación.

Uno de los casos que permitió comprobar este fenómeno ocurrió en Colombia en 2018. Una prueba de ADN realizada a unos mellizos confirmó que, aunque tenían la misma madre, cada uno tenía un padre biológico diferente. El análisis genético permitió identificar la diferencia de paternidad, algo que no puede determinarse simplemente observando a los bebés.

De hecho, los mellizos producto de una superfecundación heteropaternal tienen la misma edad gestacional y pueden presentar características similares a cualquier otro par de mellizos. La única forma de confirmar que los mellizos tienen padres diferentes es mediante un análisis de ADN.

El caso también llegó a la ficción y fue utilizado como parte de la trama de la serie de Netflix Mentiras desesperadas, que presenta una historia relacionada con mellizos y paternidades diferentes, atravesados por el drama, la mentira y la venganza.

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