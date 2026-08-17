El gobierno nacional reconoció que no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para aprobar la eliminación de las PASO. Ante la resistencia en el Senado, la Casa Rosada abrió negociaciones con gobernadores para acordar reformas operativas que permitan reducir el gasto de las elecciones sin romper acuerdos políticos.
Elecciones: el gobierno nacional admitió trabas en el Senado para derogar las PASO
La Casa Rosada busca alternativas parlamentarias con gobernadores para modificar el esquema electoral de las PASO y reducir costos de las elecciones en 2027
Las alternativas del gobierno nacional para las elecciones PASO
Según indicaron voceros del oficialismo a A24.com, la opción que suma mayor respaldo entre los sectores dialoguistas es transformar las Elecciones Primarias (PASO) en no obligatorias. Con este cambio, busca ajustar las partidas del presupuesto sin poner en riesgo la alianza con sus socios de la Cámara Alta.
En caso de no reunir el quórum de 37 senadores, desde el Ejecutivo no descartan impulsar una nueva suspensión del sistema por un año. El proyecto original para derogar de manera definitiva las elecciones PASO seguirá en carpeta, pero solo llegará al recinto si obtiene el dictamen correspondiente en las comisiones del Senado.
La disputa voto a voto en la Cámara de Senadores por las PASO
El oficialismo cuenta con un núcleo de 21 senadores propios. Para alcanzar la mayoría, las autoridades parlamentarias buscan sellar acuerdos con el interbloque Impulso País, el PRO y sectores del radicalismo.
Por su parte, el peronismo inició gestiones con varios mandatarios provinciales para consolidar un bloque de 36 senadores que frene la reforma. La estrategia opositora apunta a coordinar acciones con los jefes territoriales que negocian obras públicas y recursos fiscales con la administración central. La bancada de la UCR, por su parte, mantiene diez bancadas y no garantiza un apoyo automático.
Hace dos semanas unos de los referentes nacionales del radicalismo, el gobernador Alfredo Cornejo, insistió en que Mendoza tiene por ley la celebración de las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) y ratifcó que habrá primarias en Mendoza.
Ahorro fiscal y la propuesta de boleta única en las PASO
Entre las alternativas técnicas, cobra fuerza aplicar la boleta única de papel únicamente en las agrupaciones con competencia interna real. Por el contrario, la Casa Rosada rechazó incluir la figura de las listas colectoras en la iniciativa.
Con este formato, el Estado mantendría el financiamiento general de la elección primaria, pero lograría un ahorro presupuestario directo al imprimir un menor volumen de boletas partidarias. Los detalles operativos del texto se definirán durante las próximas reuniones políticas en la Casa Rosada, en el marco de una agenda legislativa que incluye acuerdos fiscales con las provincias orientados a 2027.
En pocas palabras
- Gobierno Nacional: busca alternativas para modificar el esquema electoral de las PASO y reducir costos.
- Negociaciones: se abren conversaciones con gobernadores ante la resistencia en el Senado para derogarlas.
- Alternativas: se evalúa transformar las PASO en no obligatorias o suspenderlas un año.