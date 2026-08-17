Elecciones: el gobierno nacional admitió trabas en el Senado para derogar las PASO

Elecciones PASO. Se abren conversaciones con gobernadores ante la resistencia en el Senado para derogarlas.

La disputa voto a voto en la Cámara de Senadores por las PASO

El oficialismo cuenta con un núcleo de 21 senadores propios. Para alcanzar la mayoría, las autoridades parlamentarias buscan sellar acuerdos con el interbloque Impulso País, el PRO y sectores del radicalismo.

Por su parte, el peronismo inició gestiones con varios mandatarios provinciales para consolidar un bloque de 36 senadores que frene la reforma. La estrategia opositora apunta a coordinar acciones con los jefes territoriales que negocian obras públicas y recursos fiscales con la administración central. La bancada de la UCR, por su parte, mantiene diez bancadas y no garantiza un apoyo automático.

Hace dos semanas unos de los referentes nacionales del radicalismo, el gobernador Alfredo Cornejo, insistió en que Mendoza tiene por ley la celebración de las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) y ratifcó que habrá primarias en Mendoza.

Ahorro fiscal y la propuesta de boleta única en las PASO

Entre las alternativas técnicas, cobra fuerza aplicar la boleta única de papel únicamente en las agrupaciones con competencia interna real. Por el contrario, la Casa Rosada rechazó incluir la figura de las listas colectoras en la iniciativa.

Con este formato, el Estado mantendría el financiamiento general de la elección primaria, pero lograría un ahorro presupuestario directo al imprimir un menor volumen de boletas partidarias. Los detalles operativos del texto se definirán durante las próximas reuniones políticas en la Casa Rosada, en el marco de una agenda legislativa que incluye acuerdos fiscales con las provincias orientados a 2027.