Manuel Adorni también renunció al cargo de director titular de YPF

La última aparición pública de Adorni fue en el acto de asunción de su sucesor, Diego Santilli. Foto: archivo

Uruguay, posible destino de Adorni

El ex ministro coordinador, tras su salida, mantuvo el silencio. Trascendió que podría irse a vivir a Uruguay mientras su situación judicial se complica debido a una causa que indaga su presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos. Sólo se lo vio públicamente el día martes en Casa Rosada para presenciar la jura de su reemplazo, Diego Santilli. Allí, se saludó con todos los presentes y hasta compartió un abrazo con el presidente y su sucesor.

Previo a ese hecho, trascendió por partes de fuentes oficiales que mantuvo una reunión con "El Colo", para terminar de cerrar la transición.

Esa transición, este miércoles, incluyó la salida de una de las personas de máxima confianza de Adorni: la de Aimé "Meme" Vázquez, la jefa de la unidad de asesores. Por cierto, la ahora ex funcionaria ocupa otro cargo en el Estado: forma parte del directorio de Correo Argentino. Todavía no se sabe si continuará en ese puesto tras los cambios en el ministerio de coordinación.